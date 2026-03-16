В Асбесте после падения снега и льда с крыш пострадали ребенок и женщина
Фото: Вечерние ведомости
В Асбесте прокуратура начала проверку после двух случаев, в которых местные жители пострадали из-за снега и льда, упавших с крыш жилых домов. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Первый инцидент произошёл 14 марта. По предварительным данным, у дома № 8 на улице Ленинградской пострадала 11-летняя девочка. В прокуратуре уточнили, что снег и лёд упали с крыши жилого дома. У ребёнка диагностировали ушибы, после осмотра её отпустили домой на амбулаторное лечение. Дом обслуживает ООО УК «Техносервис», сообщают в прокуратуре.
Второй случай произошёл 16 марта у дома № 19 на улице Московской. Там пострадала местная жительница. По данным прокуратуры, с крыши дома также упали снег и лёд. Женщина получила травму головы и сейчас лечится амбулаторно. Этот дом, по данным надзорного ведомства, обслуживает ООО «Карат».
Отмечается, что прокуратура запрашивает документы в управляющих компаниях и выясняет, кто отвечал за содержание домов и своевременную очистку крыш от снега и наледи.
Также надзорное ведомство запросило медицинские документы, чтобы установить, насколько серьёзный вред был причинён пострадавшим.
Кроме того, прокуратура взяла на контроль расследование уголовных дел по части 1 статьи 238 УК РФ – об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
