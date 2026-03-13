Екатеринбург закупит 50 трёхсекционных трамваев в лизинг на 13,2 млрд рублей

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

И.о. главы Екатеринбурга Рустам Галямов подписал постановление о заключении муниципального контракта на покупку 50 трёхсекционных трамваев, сообщает «Уралинформбюро» со ссылкой на документ. Вагоны приобретут в лизинг, общая стоимость сделки - 13,2 миллиарда рублей.Половину суммы обеспечит городской бюджет, вторую половину - областной. Торги проведёт департамент транспорта Екатеринбурга.Согласно постановлению, выплаты рассчитаны до 2033 года. В 2026 году город перечислит около 555 миллионов рублей, с 2027 по 2032 год платежи составят по 1,8 миллиарда ежегодно, завершающий взнос в 2033 году - 1,3 миллиарда.Решение о закупке принималось на уровне области: поручение ещё осенью 2025 года дал губернатор Денис Паслер. Как следует из его публикации в Telegram, из регионального бюджета на трамваи выделят 850 миллионов рублей. Новые вагоны, по словам губернатора, должны поступить в город до конца 2026 года.О начале конкурсных процедур также сообщил в своём Telegram-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов.По данным СМИ, город планирует закупить низкопольные вагоны «Кастор» вместимостью более 150 пассажиров, оснащённые кондиционерами, климат-контролем и USB-зарядками. Такие трамваи с прошлого года работают на маршрутах № 6 и № 18.Как сообщал ранее Орлов, новые вагоны предполагается распределить на маршрут № 13, соединяющий ЖБИ, центр и Старую Сортировку. Также планируется запустить дополнительный рейс в Академический район.Параллельно продолжается обновление остального подвижного состава – в феврале в Екатеринбург поступили первые 11 троллейбусов «Горожанин» производства Уфимского трамвайно-троллейбусного завода, всего город получит 55 машин. Закупка 15 автобусов особо большого класса пока приостановлена: аукцион не состоялся, поскольку заявка единственного участника - московской компании «Авто-сейл» - была отклонена из-за формальной ошибки в документации.