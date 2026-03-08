В Екатеринбурге градозащитники пытаются через суд поставить на госохрану бывшее здание Дома обороны

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Свердловское региональное отделение ВООПИиК в Свердловском областном суде оспаривает отказ Свердлохранкультуры вносить здание по улице Воеводина, 6 в реестр ОКН.На предыдущем заседании государственное ведомство подало в суд ходатайство о прекращении производства по делу, указывая на то, что, по его мнению, ВООПИиК не может быть надлежащим истцом, однако накануне процесс продолжился без озвучивания результатов рассмотрения этого ходатайства, передаёт корреспондент Вечерних ведомостей, посетивший заседание.По итогам заседания было решено начать рассмотрение дела с начала — судья Максим Рудаков привлёк в процесс в качестве третьих лиц архитектора Галину Алексееву, которая подавала заявление на включение в реестр ОКН, и ООО «Росив» — компанию, которая разрабатывала проект сноса и, помимо этого, заказывало экспертизу, вынесшую отрицательное заключение о историко-культурной ценности здания.Следующее заседание назначено на 20 апреля.Мероприятие для возрастной категории 18+