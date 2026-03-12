Шойгу и уральские топ-чиновники обсудили в Екатеринбурге подготовку к паводкам и пожароопасному сезону
Фото: телеграм-канал уральского полпредства
В Екатеринбурге прошло выездное заседание под председательством секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. На совещании обсуждали весеннее половодье, пожароопасный период и меры по защите регионов Уральского федерального округа, сообщил полпред президента в УрФО Артём Жога. В нем приняли участие губернаторы всех регионов УрФО.
По его словам, этой зимой в округе выпало много снега, поэтому паводковый сезон ожидается сложным. Уровни воды выше нормы прогнозируются в Тюменской, Свердловской, Челябинской и Курганской областях.
Также на совещании говорили о рисках природных пожаров. Как уточнил Жога, регионам предстоит проверить надёжность гидротехнических сооружений и завершить комплектование лесопожарных формирований. Часть недочётов, по его словам, остаётся на контроле.
Жога отметил, что отдельно участники заседания обсудили вопросы безопасности жителей и критически важных объектов. В частности, речь шла о защите от атак беспилотников и профилактике вербовки граждан.
