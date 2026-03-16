Прокуратуре удалось в апелляции снять с должности спикера думы Режа

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Режевской районный суд ранее отказался отправлять председателя думы и депутата от «Единой России» Николая Бачинина в отставку, но сегодня Свердловский областной суд отменил это решение и вынес новое – Бачинин уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия», прекращены его полномочия и как спикера, и как депутата, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры.«В ходе надзорных мероприятий установлено, что Бачинин в период с октября 2021 года до октября 2023 года своими распоряжениями, в отсутствие соответствующих решений представительного органа – Режевской Думы, назначал себе премии и надбавки за особые условия ежемесячно в максимальном размере, получив таким образом более 1,7 млн рублей», – сказали в надзорном ведомстве.Прокуратура вносила в адрес Режевской думы представление с требованием об увольнении председателя в связи с утратой доверия, но и представительный орган, и суд первой инстанции оставляли представление прокурора без удовлетворения.Мероприятие для возрастной категории 18+