День весеннего равноденствия уютно отметят в Калиновском лесопарке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В ближайшее воскресенье, 22 марта, общественно-деловой совет Калиновского лесного парка приглашает любителей природы на небольшое мероприятие. Встреча будет посвящена Дню весеннего равноденствия и пройдёт в формате прогулки.Участников ждёт насыщенная программа, сочетающая историю, астрономию и архитектуры. Начнется всё с исторического экскурса: гостям расскажут, кто именно и с какой целью возвёл триангуляционную вышку в лесу. Затем последует блок практической астрономии: взглянув на привычный объект под новым углом, участники узнают, как вышка в день равноденствия превращается в точные солнечные часы. Кульминацией встречи станет прохождение специального маршрута «Тропа Равноденствия», где все проследят за движением солнца по небосводу. Также в программе запланированы обсуждение проекта «Солнечные часы» и викторина с призами.Организаторы встречи просят участников захватить с собой термос с горячим чаем и что-нибудь вкусное к нему — печенье или конфеты для совместного дружеского пикника.Сбор участников объявлен в 10.45 возле лыжной базы спортивного комплекса. Можно подходить и сразу к триангуляционной вышке, возле которой в 11.00 и начнётся мероприятие. Мероприятие для возрастной категории 18+