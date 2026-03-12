Мэрия выдала разрешение на строительство гостиницы у Царского моста в Екатеринбурге
Фото: телеграм-канал @ve4ved
Мэрия Екатеринбурга выдала компании Павла Дацюка разрешение на строительство гостиницы у Царского моста. Таким образом, проект, сопровождавшийся конфликтами с градозащитниками, экологами и рядом государственных органов, вышел на финальную стадию реализации.
«Администрацией города Екатеринбурга ООО "Радиус Девелопмент" выдано разрешение на строительство объекта "Гостиничное здание с подземным паркингом" № 66-41-41-2026 от 26.02.2026»,— сообщили в администрации Октябрьского района.
На стройплощадке накануне появился информационный щит, информирующий о сроках завершения строительства, сообщили читатели . Генподрядчиком выступает ООО «Строительное ателье». Визуализацию проекта общественности пока не предоставляли.
Конфликт вокруг строительства гостиницы от компании Павла Дацюка и Александра Трунтаева начался в 2023 году, когда на берегу реки внезапно вырубили деревья. Затем начались работы по засыпке русла реки и изменению береговой линии. Активисты добились встречи с застройщиком на месте работ, но им отказались показывать некоторые документы.
Росприроднадзор в 2023 году обвинил ООО «Радиус Девелопмент» в самозахвате акватории Исети, а затем предъявил иск о возмещении вреда, нанесённого природе. Недавно компания-застройщик выиграла иск у надзорного ведомства. Свердловское Минприроды же узаконило изменённую береговую линию, сняв препятствия для застройки.
Принципиальной оказалась позиция Свердлохранкультуры, которая возбудила административные дела за незаконные раскопки в культурном слое, за что компания Павла Дацюка и Александра Трунтаева была оштрафована на 200 тысяч рублей. Недавно застройщик заказал археологическую экспертизу, и нанятый им эксперт из Оренбурга не нашла ценных артефактов, однако на этапе общественных обсуждений эта экспертиза была отозвана.
Накануне волонтёры сообщества «Сад Нурова» призывали направлять жалобы с требованием остановить работы в охранной зоне Царского моста — когда ещё не было информационных щитов и информации о согласовании строительства мэрией. Вопрос о том, как без утверждённой археологической историко-культурной экспертизы было начато строительство, впрочем, пока остаётся открытым.
