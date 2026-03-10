В Екатеринбурге на поддержку 30 молодежных проектов направят 1,2 млн рублей

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге подвели итоги городского конкурса «Банк молодежных инициатив 2026». На поддержку 30 проектов муниципалитет направит 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в администрации города.Отмечается, что конкурс прошел при поддержке департамента молодежной политики и международных связей администрации Екатеринбурга. Как уточнили в мэрии, программа в десятый раз помогает жителям города от 14 до 35 лет запускать социально значимые инициативы, предоставляя финансовую, информационную и организационно-методическую поддержку.В 2026 году на конкурс заявились более 100 человек. Из поданных инициатив выбрали 30 лучших в 11 направлениях. Среди них – развитие добровольчества, профориентация подростков и молодежи, поддержка молодых семей, вовлечение молодых горожан в социальную, культурную и спортивную жизнь Екатеринбурга, развитие молодежных креативных пространств, продвижение здорового образа жизни, экологическое просвещение и создание комфортной городской среды.Как сообщили городские власти, проекты-финалисты вынесли на голосование на платформе «Добро.рф». Размер финансирования зависел от числа голосов и оценок комиссии, которую участники получали во время очной защиты.Самый крупный грант – 100 тысяч рублей – получила Анна Орлова. Она представила программу профессионального самоопределения «Город профессий». В мэрии пояснили, что проект включает 16 мастер-классов и встреч с представителями разных профессий для подростков и молодежи от 14 до 18 лет. По итогам интенсива лучшие участники получат именные сертификаты и призы.Также в Екатеринбурге собираются реализовать городской семейный фестиваль-конкурс «ДивоФест», II городской форум юных активистов «Лидеры нового поколения 2026», настольную игру «Бизнес траектория», фестиваль растениеводства «Зеленый кампус» и рок-фестиваль «Перекати-поле».Директор департамента молодежной политики и международных связей Артем Николаев заявил, что теперь начинается этап реализации инициатив. По его словам, все проекты-финалисты рекомендованы для дальнейшей поддержки на грантовых конкурсах регионального и федерального уровней.Мероприятие для возрастной категории 18+