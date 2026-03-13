Школьные музеи Свердловской области смогут поучаствовать во всероссийском конкурсе

Российское общество «Знание» до 29 апреля принимает заявки на всероссийский конкурс школьных музеев. Как сообщают организаторы, победители получат оборудование для своих экспозиций.

Заявки принимают по шести номинациям. Это исторические экспозиции, экспозиции памяти защитников Отечества, этнографические и краеведческие проекты, естественнонаучные экспозиции, музейные пространства в сфере искусства и творчества, а также экспозиции с уникальной тематикой.

Отдельно предусмотрена специальная номинация – за лучшую музейную практику.
Как уточняют организаторы, участникам нужно будет провести просветительские мероприятия в школьных музеях, записать видеопрезентацию своей экспозиции и представить практику работы с учениками экспертному совету.

Организаторы также сообщают, что участникам обещана методическая и экспертная поддержка. Для них подготовят материалы по работе школьных экскурсоводов, планированию музейной деятельности и проведению экскурсий, а также организуют онлайн-встречи с музейными и архивными специалистами.

В призовой фонд, по данным организаторов, вошли витрины с подсветкой, ноутбуки, презентационное оборудование, интерактивные панели и мебель для выставочного пространства.

Финал конкурса и награждение пройдут в октябре в Москве на форуме «Память жива».

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
13:59 Школьные музеи Свердловской области смогут поучаствовать во всероссийском конкурсе
