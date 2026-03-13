Школьные музеи Свердловской области смогут поучаствовать во всероссийском конкурсе

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Российское общество «Знание» до 29 апреля принимает заявки на всероссийский конкурс школьных музеев. Как сообщают организаторы, победители получат оборудование для своих экспозиций.Заявки принимают по шести номинациям. Это исторические экспозиции, экспозиции памяти защитников Отечества, этнографические и краеведческие проекты, естественнонаучные экспозиции, музейные пространства в сфере искусства и творчества, а также экспозиции с уникальной тематикой.Отдельно предусмотрена специальная номинация – за лучшую музейную практику.Как уточняют организаторы, участникам нужно будет провести просветительские мероприятия в школьных музеях, записать видеопрезентацию своей экспозиции и представить практику работы с учениками экспертному совету.Организаторы также сообщают, что участникам обещана методическая и экспертная поддержка. Для них подготовят материалы по работе школьных экскурсоводов, планированию музейной деятельности и проведению экскурсий, а также организуют онлайн-встречи с музейными и архивными специалистами.В призовой фонд, по данным организаторов, вошли витрины с подсветкой, ноутбуки, презентационное оборудование, интерактивные панели и мебель для выставочного пространства.Финал конкурса и награждение пройдут в октябре в Москве на форуме «Память жива». Мероприятие для возрастной категории 18+