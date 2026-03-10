В Свердловской области заболеваемость простудами пошла на спад
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю немного снизилась и вернулась к среднему многолетнему уровню.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, за календарную неделю в области зарегистрировали 30,6 тысячи случаев острых респираторных инфекций. Из них 14,7 тысячи пришлись на Екатеринбург.
По сравнению с предыдущей неделей показатель снизился на 2,6%. Он также оказался на 2,2% ниже среднего многолетнего уровня.
Больше половины заболевших – 57,3% – составляют дети.
По данным лабораторного мониторинга, за неделю специалисты обследовали 760 человек. Чаще всего у заболевших выявляли не грипп, а другие респираторные вирусы – метапневмовирус, РС-вирус, риновирус, сезонные коронавирусы и другие.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, за календарную неделю в области зарегистрировали 30,6 тысячи случаев острых респираторных инфекций. Из них 14,7 тысячи пришлись на Екатеринбург.
По сравнению с предыдущей неделей показатель снизился на 2,6%. Он также оказался на 2,2% ниже среднего многолетнего уровня.
Больше половины заболевших – 57,3% – составляют дети.
По данным лабораторного мониторинга, за неделю специалисты обследовали 760 человек. Чаще всего у заболевших выявляли не грипп, а другие респираторные вирусы – метапневмовирус, РС-вирус, риновирус, сезонные коронавирусы и другие.
