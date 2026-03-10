В Свердловской области заболеваемость простудами пошла на спад

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю немного снизилась и вернулась к среднему многолетнему уровню.Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, за календарную неделю в области зарегистрировали 30,6 тысячи случаев острых респираторных инфекций. Из них 14,7 тысячи пришлись на Екатеринбург.По сравнению с предыдущей неделей показатель снизился на 2,6%. Он также оказался на 2,2% ниже среднего многолетнего уровня.Больше половины заболевших – 57,3% – составляют дети.По данным лабораторного мониторинга, за неделю специалисты обследовали 760 человек. Чаще всего у заболевших выявляли не грипп, а другие респираторные вирусы – метапневмовирус, РС-вирус, риновирус, сезонные коронавирусы и другие.Мероприятие для возрастной категории 18+