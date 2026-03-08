В Екатеринбурге на два месяца ограничат движение по переулку Сосновому
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 20 марта по 17 мая ограничат движение транспорта по переулку Сосновому. Об этом сообщили в администрации города.
По данным мэрии, ограничения вводят из-за строительства сетей водоснабжения к жилому дому в квартале улиц Кировградской, Бакинских Комиссаров, переулка Соснового и улицы Калинина.
Объезд участка на время работ организуют по улицам Калинина, Бакинских Комиссаров и Кировградской.
