В Екатеринбурге на два месяца ограничат движение по переулку Сосновому

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 20 марта по 17 мая ограничат движение транспорта по переулку Сосновому. Об этом сообщили в администрации города.По данным мэрии, ограничения вводят из-за строительства сетей водоснабжения к жилому дому в квартале улиц Кировградской, Бакинских Комиссаров, переулка Соснового и улицы Калинина.Объезд участка на время работ организуют по улицам Калинина, Бакинских Комиссаров и Кировградской.Мероприятие для возрастной категории 18+