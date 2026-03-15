Таможня в Кольцово задержала 20 упаковок мужского парфюма для продажи
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
В аэропорту Кольцово таможенники обнаружили у пассажира, прилетевшего из одной из стран Средней Азии, 20 упаковок незадекларированного мужского парфюма общим весом около 7 килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Мужчину остановили в «зеленом» коридоре. Во время досмотра выяснилось, что парфюмерию он ввозил для продажи на одном из рынков Екатеринбурга.
«Исходя из пояснений гражданина, а также количества упаковок, инспекторы признали товар коммерческой партией. А значит, его необходимо было декларировать», – пояснил начальник таможенного поста Кольцово Сергей Боровик.
В таможне уточнили, что пассажир не смог назвать стоимость товара. Из-за этого парфюмерию направили на товароведческую экспертизу.
В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ – за недекларирование товаров по установленной форме.
