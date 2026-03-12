Возрастное ограничение 18+
Фрида Кало станет героиней арт-лекции в Белинке
Фрагмент автопортрета Фриды Кало
Уже завтра, 18 марта, Свердловская областная библиотека имени В. Белинского приглашает ценителей искусства на арт-лекцию Надежды Маценко «Фрида». Мероприятие входит в цикл «Живые художники».
Героиней завтрашнего вечера в Белинке станет одна из самых узнаваемых и мятежных художниц в истории мирового искусства. Речь пойдёт о Магдалене Кармен Фриде Кало Кальдерон, чье имя сегодня известно даже тем, кто далек от живописи (во многом — благодаря фильму с Сальмой Хайек в главной роли). Картины Фриды в родной для неё Мексике имеют статус национального достояния, а сама художница олицетворяет личность творца с трудной судьбой и стойким характером.
Рассказывая о Фриде Кало, о её жизни и творчестве, лектор Надежда Маценко порассуждает о роли женщины-художницы в культуре XX века.
Начало лекции запланировано на 18.30. Вход свободный, но желательна регистрация. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Ельцин-центре покажут фильм к 94-летию Наины Ельциной
11 марта 2026
11 марта 2026