Бывшее здание екатеринбургской тюрьмы постройки XVIII века государство продаёт почти за 200 миллионов рублей
Бывшее здание тюрьмы постройки XVIII века государство продаёт почти за 200 миллионов рублей. Одноэтажное здание по улице Челюскинцев, 5о в Екатеринбурге пока находится в госсобственности — ещё в декабре в правительстве Свердловской области в ответ на запрос сообщали, что здание используется уставной деятельности бюджетного учреждения «Оператор электронного правительства».
Однако 16 февраля МУГИСО решило выставить его на приватизацию. Приказ о её условиях подписал заместитель министра Роман Вахрамеев (который спустя несколько дней после подписания ушёл в отставку).
Сейчас аукцион по продаже здания появился в ГИС «Торги». Согласно его условиям, нежилое здание площадью 728,2 м² и земельный участок, на котором оно расположено, площадью 1365,0 +/- 13,0 м², выставляется по цене 198 миллионов рублей. Шаг аукциона — 1 млн 980 тысяч рублей (1% от стартовой цены). Заявки принимаются до 1 апреля, торги назначены на 3 апреля.
Здание бывшей тюрьмы построено на рубеже XVIII веков и является одним из старейших сохранившихся до наших дней в Екатеринбурге (в прошлом году исследователям удалось установить, что ему 228 лет). Тюрьмой оно было в первые десятилетия после постройки, затем стало частью первого екатеринбургского медгородка, который в прошлом году снесли для реализации девелоперского проекта застройщика «Брусника». Градозащитники пытались поставить здания старого медгородка под госохрану, но у них это не удалось.
Здание бывшей тюрьмы построено на рубеже XVIII веков и является одним из старейших сохранившихся до наших дней в Екатеринбурге (в прошлом году исследователям удалось установить, что ему 228 лет). Тюрьмой оно было в первые десятилетия после постройки, затем стало частью первого екатеринбургского медгородка, который в прошлом году снесли для реализации девелоперского проекта застройщика «Брусника». Градозащитники пытались поставить здания старого медгородка под госохрану, но у них это не удалось.
