Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге открывается школа здоровья для пациентов с астмой
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 17 марта откроют бесплатную школу для пациентов с бронхиальной астмой.
По данным Центральной городской клинической больницы №3, первое занятие весеннего цикла пройдет уже сегодня, во вторник, 17 марта, в 14:00 в поликлинике №1 по адресу улица Бебеля, 160. Встреча состоится в актовом зале, кабинет 207.
Сообщается, что занятия будут бесплатными и будут проходить раз в месяц. На странице проекта «Школы здоровья» на сайте ЦГКБ №3 указано, что занятия по бронхиальной астме включены в расписание на 2026 год. Помимо встречи 17 марта, в графике значатся следующие занятия 21 апреля, 19 мая, 16 июня, 15 сентября, 20 октября, 17 ноября и 15 декабря.
Пациентам расскажут, как вовремя распознавать приближающееся обострение, какие меры профилактики доступны, как скорректировать быт и питание, а также покажут техники дыхательной гимнастики и правила физической активности.
В Минздраве Свердловской области отметили, что бронхиальная астма сегодня не является редким заболеванием – на состояние дыхательной системы влияют стресс, экологические факторы, аллергены и последствия вирусных инфекций.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
