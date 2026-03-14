В Екатеринбурге открывается школа здоровья для пациентов с астмой

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 17 марта откроют бесплатную школу для пациентов с бронхиальной астмой.По данным Центральной городской клинической больницы №3, первое занятие весеннего цикла пройдет уже сегодня, во вторник, 17 марта, в 14:00 в поликлинике №1 по адресу улица Бебеля, 160. Встреча состоится в актовом зале, кабинет 207.Сообщается, что занятия будут бесплатными и будут проходить раз в месяц. На странице проекта «Школы здоровья» на сайте ЦГКБ №3 указано, что занятия по бронхиальной астме включены в расписание на 2026 год. Помимо встречи 17 марта, в графике значатся следующие занятия 21 апреля, 19 мая, 16 июня, 15 сентября, 20 октября, 17 ноября и 15 декабря.Пациентам расскажут, как вовремя распознавать приближающееся обострение, какие меры профилактики доступны, как скорректировать быт и питание, а также покажут техники дыхательной гимнастики и правила физической активности.В Минздраве Свердловской области отметили, что бронхиальная астма сегодня не является редким заболеванием – на состояние дыхательной системы влияют стресс, экологические факторы, аллергены и последствия вирусных инфекций. Мероприятие для возрастной категории 18+