«Медвежонка» на цепи в пригороде Екатеринбурга пытаются спасти от угрозы усыпления

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В пригороде Екатеринбурга живёт тибетский мастиф, которому срочно понадобилось сменить местожительство. Дело в том, что хозяин этого «медвежонка» недавно скончался, а супруге покойного питомец оказался не нужен.После скоропостижной кончины хозяина отношение к собаке резко изменилось. Как свидетельствуют соседи, из тёплого дома мастиф «переехал» на улицу, где его усадили на непривычную ему цепь. Более того, вдова периодически заводит разговоры о том, что собаку — молодую (псу всего четыре года) и вполне здоровую — нужно усыпить.Разумеется, такая перемена в отношении близкого человека сказалась на характере собаки. Всегда добродушный и ласковый пёс начал проявлять признаки настороженности и даже агрессивности. И это ещё одна причина срочно подыскать ему более подходящие условия для проживания, а главное — заботливого человека, который сумеет вернуть животному прежний настрой.Связаться по вопросу спасения «медвежонка» можно с женщиной, которая волнуется о судьбе собаки. Контактный телефон — 8-902-587-71-33. У собаки есть все документы: клеймо, подтверждающее породность, и ветеринарная книжка, который перейдут «по наследству» новому хозяину. Мероприятие для возрастной категории 18+