Возрастное ограничение 18+

«Медвежонка» на цепи в пригороде Екатеринбурга пытаются спасти от угрозы усыпления

20.27 Вторник, 17 марта 2026
Фото: благотворительный фонд «ЗооЗащита» / zooekb.ru
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В пригороде Екатеринбурга живёт тибетский мастиф, которому срочно понадобилось сменить местожительство. Дело в том, что хозяин этого «медвежонка» недавно скончался, а супруге покойного питомец оказался не нужен.

После скоропостижной кончины хозяина отношение к собаке резко изменилось. Как свидетельствуют соседи, из тёплого дома мастиф «переехал» на улицу, где его усадили на непривычную ему цепь. Более того, вдова периодически заводит разговоры о том, что собаку — молодую (псу всего четыре года) и вполне здоровую — нужно усыпить.

Разумеется, такая перемена в отношении близкого человека сказалась на характере собаки. Всегда добродушный и ласковый пёс начал проявлять признаки настороженности и даже агрессивности. И это ещё одна причина срочно подыскать ему более подходящие условия для проживания, а главное — заботливого человека, который сумеет вернуть животному прежний настрой.

Связаться по вопросу спасения «медвежонка» можно с женщиной, которая волнуется о судьбе собаки. Контактный телефон — 8-902-587-71-33. У собаки есть все документы: клеймо, подтверждающее породность, и ветеринарная книжка, который перейдут «по наследству» новому хозяину.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Оставить комментарий

Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:27 «Медвежонка» на цепи в пригороде Екатеринбурга пытаются спасти от угрозы усыпления
19:36 В ДТП на трассе между Екатеринбургом и Тюменью пострадали дети
19:21 День весеннего равноденствия уютно отметят в Калиновском лесопарке
18:56 Фрида Кало станет героиней арт-лекции в Белинке
18:05 Совместный проект Минэкономразвития и Авито «ПредприниМАМА» ждут в регионах
17:36 В Свердловской области заболеваемость простудами пошла на спад
17:08 В Екатеринбурге на два месяца ограничат движение по переулку Сосновому
16:33 Бывшее здание екатеринбургской тюрьмы постройки XVIII века государство продаёт почти за 200 миллионов рублей
16:17 Оправдательный приговор екатеринбургскому мундепу Чачину отменили после представления прокуратуры
16:00 Мэрия выдала разрешение на строительство гостиницы у Царского моста в Екатеринбурге
15:33 В Екатеринбурге открыли регистрацию площадок и экскурсоводов на «Ночь музеев – 2026»
15:03 Шойгу и уральские топ-чиновники обсудили в Екатеринбурге подготовку к паводкам и пожароопасному сезону
14:22 В Екатеринбурге градозащитники пытаются через суд поставить на госохрану бывшее здание Дома обороны
13:59 Школьные музеи Свердловской области смогут поучаствовать во всероссийском конкурсе
13:11 Прокуратуре удалось в апелляции снять с должности спикера думы Режа
13:07 Приставы опечатали опасную шахту под Нижним Тагилом
13:02 Жители Екатеринбурга чаще всего меняют бытовую технику из-за поломки
12:48 Екатеринбург закупит 50 трёхсекционных трамваев в лизинг на 13,2 млрд рублей
11:40 В Екатеринбурге на поддержку 30 молодежных проектов направят 1,2 млн рублей
11:10 В Асбесте после падения снега и льда с крыш пострадали ребенок и женщина
10:50 Таможня в Кольцово задержала 20 упаковок мужского парфюма для продажи
10:35 В Екатеринбурге открывается школа здоровья для пациентов с астмой
21:37 За неделю в Свердловской области появилось 628 младенцев
21:08 Из-за грошовой добычи разбойник из Нижнего Тагила получил 8 лет «строгача»
20:35 В Новоуральске и Екатеринбурге ищут заботливые руки для щегла
19:42 Станция Старатель в Нижнем Тагиле утопала в снегу
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK