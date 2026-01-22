Возрастное ограничение 18+
Полиция задержала подозреваемую в осквернении мемориала в Серове
Фото предоставлено Валерием Горелых
Полиция Серова задержала подозреваемую в осквернении мемориального комплекса в честь павших уральцев в годы Великой Отечественной войны.
Ранее в сети появилось видео, на котором женщина погасила Вечный огонь, положив на него венок. Как сообщил Вечерним ведомостям пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых, задержанной оказалась местная жительница, 1962 года рождения. По его данным, женщина наблюдается в психиатрической лечебнице.
В настоящее время подозреваемую дактилоскопируют и опрашивают, после чего её доставят в следственные органы для официального допроса и принятия решения об избрании меры пресечения. Ей грозит до трёх лет лишения свободы.
«Когда за ней пришли, вероятно, от неожиданности её стало трясти. Женщина сначала утверждала, что это не её рук дело, но вскоре поняла, что юлить бесполезно»,
– рассказал Горелых.
«В рамках расследования продолжаются мероприятия, направленные в том числе на установление точного мотива, который побудил гражданку совершить это противоправное деяние»,
– заключил Валерий Горелых.
