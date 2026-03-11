В ДТП на трассе между Екатеринбургом и Тюменью пострадали дети

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 17 марта, около 11 часов утра на 25-м километре автодороги «Екатеринбург – Тюмень» произошла серьёзная авария. Столкнулись микроавтобус «Fiat», следовавший по маршруту № 141 «Верхнее Дуброво – Екатеринбург», и грузовой фургон «Isuzu».По предварительным данным, ДТП случилось по причине того, что водитель микроавтобуса не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди попутного грузовика. Как позже пояснил сотрудникам ГИБДД водитель фургона — екатеринбуржец 1992 года рождения со стажем вождения 9 лет — он двигался со скоростью около 50 километров в час, когда почувствовал удар в заднюю часть своего автомобиля.За рулём «Fiat» находился мужчина 1991 года рождения, житель Верхнего Дуброво, чей водительский стаж составляет 13 лет. Своё невнимание он объяснил тем, что отвлекся от управления, что и привело к столкновению.Освидетельствование обоих водителей показало, что они находятся в трезвом состоянии. Было установлено, что водитель грузовика ранее 176 раз привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения. Водитель микроавтобуса, имел два нарушения. По факту ДТП в настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.В момент столкновения в салоне маршрутного микроавтобуса находилось 10 человек, в том числе — несовершеннолетние. В результате аварии пострадали четверо: две девушки 2009 и 2010 годов рождения, а также женщины 1948 и 1977 годов рождения. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.