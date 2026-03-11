В ДТП на трассе между Екатеринбургом и Тюменью пострадали дети
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Сегодня, 17 марта, около 11 часов утра на 25-м километре автодороги «Екатеринбург – Тюмень» произошла серьёзная авария. Столкнулись микроавтобус «Fiat», следовавший по маршруту № 141 «Верхнее Дуброво – Екатеринбург», и грузовой фургон «Isuzu».
По предварительным данным, ДТП случилось по причине того, что водитель микроавтобуса не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди попутного грузовика. Как позже пояснил сотрудникам ГИБДД водитель фургона — екатеринбуржец 1992 года рождения со стажем вождения 9 лет — он двигался со скоростью около 50 километров в час, когда почувствовал удар в заднюю часть своего автомобиля.
За рулём «Fiat» находился мужчина 1991 года рождения, житель Верхнего Дуброво, чей водительский стаж составляет 13 лет. Своё невнимание он объяснил тем, что отвлекся от управления, что и привело к столкновению.
Освидетельствование обоих водителей показало, что они находятся в трезвом состоянии. Было установлено, что водитель грузовика ранее 176 раз привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения. Водитель микроавтобуса, имел два нарушения. По факту ДТП в настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
В момент столкновения в салоне маршрутного микроавтобуса находилось 10 человек, в том числе — несовершеннолетние. В результате аварии пострадали четверо: две девушки 2009 и 2010 годов рождения, а также женщины 1948 и 1977 годов рождения. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.
По предварительным данным, ДТП случилось по причине того, что водитель микроавтобуса не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди попутного грузовика. Как позже пояснил сотрудникам ГИБДД водитель фургона — екатеринбуржец 1992 года рождения со стажем вождения 9 лет — он двигался со скоростью около 50 километров в час, когда почувствовал удар в заднюю часть своего автомобиля.
За рулём «Fiat» находился мужчина 1991 года рождения, житель Верхнего Дуброво, чей водительский стаж составляет 13 лет. Своё невнимание он объяснил тем, что отвлекся от управления, что и привело к столкновению.
Освидетельствование обоих водителей показало, что они находятся в трезвом состоянии. Было установлено, что водитель грузовика ранее 176 раз привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения. Водитель микроавтобуса, имел два нарушения. По факту ДТП в настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
В момент столкновения в салоне маршрутного микроавтобуса находилось 10 человек, в том числе — несовершеннолетние. В результате аварии пострадали четверо: две девушки 2009 и 2010 годов рождения, а также женщины 1948 и 1977 годов рождения. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.
Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург – Серов
15 марта 2026
15 марта 2026
Под Екатеринбургом насмерть сбили 86-летнюю пенсионерку
16 марта 2026
16 марта 2026