Жители Екатеринбурга чаще всего меняют бытовую технику из-за поломки

13.02 Вторник, 17 марта 2026
Фото: Вечерние ведомости
Жители Екатеринбурга в 2026 году готовы потратить на покупку бытовой техники в среднем 53 тысячи рублей, следует из опроса аналитиков Авито Товаров и Авито Рекламы.

По данным исследования, в среднем горожане обновляют технику раз в четыре года. При этом 23% опрошенных делают это чаще – раз в два-три года, 12% покупают новую технику раз в год, а 7% – раз в полгода и чаще. Как уточняют аналитики, такой подход чаще характерен для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Представители старших поколений, напротив, меняют технику заметно реже – раз в шесть лет и реже либо не покупают новую совсем.

Главной причиной покупки остается выход старой техники из строя – такой вариант назвали 76% респондентов. Еще 30% признались, что иногда меняют устройства на более современные модели с новыми функциями. Из-за ремонта или смены интерьера технику обновляют 19% опрошенных, причем среди зумеров этот показатель выше и достигает 24%. Еще 15% совершают такие покупки спонтанно – под влиянием скидок и распродаж, а 13% приобретают технику заранее, пока прежняя еще работает.

Каждый четвертый участник опроса, по данным Авито, ориентируется на рекламу при выборе бытовой техники. Для 26% респондентов онлайн-реклама влияет на окончательное решение о покупке, а для 7% она является одним из ключевых факторов. Чаще всего информацию о товарах жители Екатеринбурга замечают на сайтах объявлений и площадках электронной коммерции – такой вариант назвали 40% опрошенных. Еще 38% обращают внимание на телевизионную рекламу, 17% – на рекламу в соцсетях, 16% – в поисковых системах.

Что касается бюджета, то 10% опрошенных готовы потратить на бытовую технику до 10 тысяч рублей. Еще 24% закладывают от 10 до 30 тысяч рублей, столько же – от 30 до 50 тысяч. Сумму от 50 до 100 тысяч рублей готовы направить на такую покупку 19% респондентов, еще 10% – более 100 тысяч рублей.

Авторы исследования также сообщают, что 20% жителей Екатеринбурга хотя бы раз покупали бытовую технику с рук. Среди зумеров такой опыт, по их данным, есть почти у каждого второго – 42%. Кроме того, треть опрошенных заявили, что готовы рассмотреть покупку техники на вторичном рынке в будущем.


Александр Федоров © Вечерние ведомости
