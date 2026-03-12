Приставы опечатали опасную шахту под Нижним Тагилом

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Работу шахты «Магнетитовая» (принадлежит АО «ВГОК») постановил приостановить на 60 суток Ленинский суд Нижнего Тагила ещё в феврале– в рамках административного дела, которое было возбуждено по итогам проверки Ростехнадзора.Однако, по всей видимости, фактически работа шахты после вынесения решения судом продолжилась. Сегодня в областном ГУ ФССП сообщили, что приставы выехали на место, спустились на глубину 610 метров и опечатали шахту.«Входы на объект опечатаны, наложены пломбы.Руководителю ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат" вручено предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда). Начальнику шахты вручено требование о прекращении деятельности», — сообщили в ГУ ФССП по Свердловской области.Шахта «Магнетитовая» работает с 1946 года. Основным нарушением в 2026 году стало отсутствие необходимого резервного оборудования для откачки воды из шахты, что создаёт непосредственную угрозу жизни и здоровью работников. Мероприятие для возрастной категории 18+