Возрастное ограничение 18+
Приставы опечатали опасную шахту под Нижним Тагилом
Фото: ГУФСПП по Свердловской области
Работу шахты «Магнетитовая» (принадлежит АО «ВГОК») постановил приостановить на 60 суток Ленинский суд Нижнего Тагила ещё в феврале– в рамках административного дела, которое было возбуждено по итогам проверки Ростехнадзора.
Однако, по всей видимости, фактически работа шахты после вынесения решения судом продолжилась. Сегодня в областном ГУ ФССП сообщили, что приставы выехали на место, спустились на глубину 610 метров и опечатали шахту.
«Входы на объект опечатаны, наложены пломбы.
Руководителю ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат" вручено предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда). Начальнику шахты вручено требование о прекращении деятельности», — сообщили в ГУ ФССП по Свердловской области.
Шахта «Магнетитовая» работает с 1946 года. Основным нарушением в 2026 году стало отсутствие необходимого резервного оборудования для откачки воды из шахты, что создаёт непосредственную угрозу жизни и здоровью работников.
Шахта «Магнетитовая» работает с 1946 года. Основным нарушением в 2026 году стало отсутствие необходимого резервного оборудования для откачки воды из шахты, что создаёт непосредственную угрозу жизни и здоровью работников.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
