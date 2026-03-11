Совместный проект Минэкономразвития и Авито «ПредприниМАМА» ждут в регионах

Алиса Левина © Вечерние ведомости

На всероссийском форуме «Мамы. Дети. Бизнес» были подведены итоги образовательной программы «ПредприниМАМА». Этот проект реализуется Минэкономразвития России при поддержке технологической компании Авито, которая выступила генеральным партнёром.Программа помогает женщинам сделать первые шаги в бизнесе и подготовится для участия в другом проекте — в «Маме-предпринимателе». Бесплатное дистанционное обучение, которое проходят участницы «ПредприниМАМЫ», было специально разработано для женщин в декрете и для мам несовершеннолетних детей. Проект вызвал колоссальный интерес по всей стране — организаторы получили около шести тысяч заявок. В итоге около тысячи участниц успешно прошли курс и получили сертификаты, дающие преимущества при поступлении в основной проект.Авито, как партнёр, выбрал лучшие проекты в категориях «Товары» и «Услуги», оценивая реальные результаты на площадке. По словам Надежды Захаровой из Авито Услуг, участницы поражают разнообразием сфер — от креативных индустрий до установки окон и клининга. Аналитика платформы подтверждает тренд на вовлечение женщин: число предпринимательниц до 40 лет на Авито выросло на 7%. Особенно быстро развиваются направления IT, дизайна и организации мероприятий.«Авито по праву можно назвать площадкой с женским лицом. Многие наши предпринимательницы начинали с продажи личных вещей в качестве частных продавцов. Постепенно, набираясь опыта и уверенности, они превращались в настоящих профессионалов бизнеса на нашей платформе. При этом в 2025 году мы зафиксировали стремительный рост их активности в таких консервативных сегментах, как готовый бизнес (+77%), автосервисы (+37%), запчасти и аксессуары (+30%). Это наглядно демонстрирует: деление товарных категорий на «мужские» и «женские» постепенно уходит в прошлое», — отметила руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Авито Товаров Татьяна Грибанова.Логичным продолжением успешного онлайн-трека стал выход программы в офлайн в регионах. Первые очные мероприятия «ПредприниМАМА» пройдут в Воронеже и Ростове-на-Дону при поддержке Авито. Эксперты платформы проведут для участниц интенсивные практические сессии с разбором аккаунтов. Женщины получат персональные рекомендации по оформлению витрин, ценообразованию и созданию продающих описаний.Ранее Авито и Минэкономразвития также представили масштабное исследование о роли женщин в российской экономике. Программа продолжает помогать мамам совмещать воспитание детей с успешным предпринимательством.Мероприятие для возрастной категории 18+