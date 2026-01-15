Возрастное ограничение 18+
В Серове женщина венком погасила Вечный огонь
Кадр из видео: «Четвёртый канал»
Неизвестная женщина погасила Вечный огонь на городском мемориале в Серове. Прокуратура организовала проверку.
Момент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах, опубликованных «Четвёртым каналом», видно, как женщина подошла к памятнику, взяла венок с цветами и положила на Вечный огонь, загасив пламя. После этого она ушла, как ни в чём не бывало. Сейчас женщину ищут.
По данным областной прокуратуры, это произошло накануне, 21 января, примерно в 14.15.
«Прокуратура взяла на контроль установление личности указанной женщины и проведение доследственной проверки по данному факту»,
– сообщили в ведомстве.
