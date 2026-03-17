В Екатеринбурге открыли регистрацию площадок и экскурсоводов на «Ночь музеев – 2026»

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге начался прием заявок от площадок и экскурсоводов для участия в акции «Ночь музеев – 2026». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.Юбилейная «Ночь музеев» пройдет 16 мая. В 2026 году проекту исполнится 20 лет, и впервые его проведут в формате фестиваля маршрутов. Как уточнили в ДИПе, заявки от музеев, галерей, выставочных пространств и авторов экскурсий будут принимать до 2 апреля.По информации властей, в юбилейный год организаторы собираются сделать акцент на экскурсионных маршрутах, которые, как ожидается, помогут жителям и туристам лучше узнать Екатеринбург, его культурные площадки, предприятия и природные территории.Кроме посещения музейных площадок, в программу, как следует из сообщения, войдут пешеходные и транспортные экскурсии, тематические маршруты, а также однодневные поездки по Свердловской области с посещением музеев, малых городов и природных локаций.В ДИПе заявили, что к участию приглашают как организации, так и частных авторов – лицензированных экскурсоводов, туроператоров и инициаторов собственных маршрутов. Предпочтение, как утверждают организаторы, отдадут познавательным и культурно ориентированным программам, связанным с изучением города и региона. Мероприятие для возрастной категории 18+