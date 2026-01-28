Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге до лета продлили сроки перекрытия на Комсомольской
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге до лета продлили сроки перекрытия на улице Комсомольской, от Библиотечной до здания №80.
Как сообщается на официальном городском портале, движение будет закрыто ещё до 31 мая 2026 года. Работы на этом участке планировали завершить раньше, но затем сроки несколько раз переносили.
Ранее строители открыли движение на выезде с Комсомольской к дублёру Сибирского тракта. Проверить информацию о перекрытиях можно на информационной карте городского портала.
Напомним, там продолжаются работы по строительству эстакады для транспортной развязки, которые стартовали ещё в 2021 году.
Скрин: Информационная карта
