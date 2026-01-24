Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге планируют строительство термального комплекса с гостиницей на берегу Верх-Исетского пруда
Фото: baden-family.ru
Компания Baden Family планирует построить новый термальный комплекс с гостиницей на берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге. Согласно информации на сайте компании, курорт будет называться Verkh city, а срок сдачи назначен на третий квартал 2028 года.
Комплекс предусматривает термальный бассейн, бани и SPA, рестораны, детские игровые зоны и номерной фонд.
Ранее, 24 января, на базе бывшего ТРЦ «Комсомолл» открылась первая очередь термального комплекса «Баденлэнд». На первом этаже заработал бассейн площадью 1 200 квадратных метров, который презентовали как самый большой крытый бассейн в стране. Мероприятие для возрастной категории 18+
Комплекс предусматривает термальный бассейн, бани и SPA, рестораны, детские игровые зоны и номерной фонд.
Ранее, 24 января, на базе бывшего ТРЦ «Комсомолл» открылась первая очередь термального комплекса «Баденлэнд». На первом этаже заработал бассейн площадью 1 200 квадратных метров, который презентовали как самый большой крытый бассейн в стране. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На озере Балтым планируют построить термальный комплекс с апарт-отелем за более чем 1 млрд рублей
18 января 2026
18 января 2026
Новая станция метро сохранилась в генплане Екатеринбурга
21 января 2026
21 января 2026