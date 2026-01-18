Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге открыли первую очередь термального комплекса «Баденленд»
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
В бывшем здании ТРЦ «Комсомолл» в Екатеринбурге открылась первая очередь термального комплекса «Баденленд». На первом этаже заработал бассейн площадью 1 200 квадратных метров, который презентовали как самый большой крытый бассейн в стране. Владельцы Baden Family уже подали заявку в Книгу рекордов России.
В бассейне есть пул-бар и 24 гидромассажные системы. Кроме того, на первом этаже открыты панорамная сауна, два серф-бара и кафе. На втором этаже располагается банный комплекс «Русская слобода» с саунами «Богатырь», «Хлебная» и другими, включая зону для стояния на гвоздях.
Через два месяца планируется открыть уличный круглогодичный бассейн с аттракционами и быстрым течением, а в июле заработают гендерные бани.
Ранее в интервью совладелица Baden Family Ольга Кононова рассказала, что на реконструкцию здания в термальный комплекс потрачено 4 миллиарда рублей, из которых половина — кредитные средства. Она также сообщила, что при наборе сотрудников компания проверяет их через «астрологическую службу безопасности». Мероприятие для возрастной категории 18+
В бассейне есть пул-бар и 24 гидромассажные системы. Кроме того, на первом этаже открыты панорамная сауна, два серф-бара и кафе. На втором этаже располагается банный комплекс «Русская слобода» с саунами «Богатырь», «Хлебная» и другими, включая зону для стояния на гвоздях.
Через два месяца планируется открыть уличный круглогодичный бассейн с аттракционами и быстрым течением, а в июле заработают гендерные бани.
Ранее в интервью совладелица Baden Family Ольга Кононова рассказала, что на реконструкцию здания в термальный комплекс потрачено 4 миллиарда рублей, из которых половина — кредитные средства. Она также сообщила, что при наборе сотрудников компания проверяет их через «астрологическую службу безопасности». Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На озере Балтым планируют построить термальный комплекс с апарт-отелем за более чем 1 млрд рублей
18 января 2026
18 января 2026
В Свердловской области за сутки ликвидировали 29 пожаров, есть погибший и пострадавшие
24 января 2026
24 января 2026