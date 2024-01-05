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В страдавших после аварии от холода домах в Кольцово появилось отопление
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В дома по улице Авиаторов, в которых с 31 декабря были перебои с отоплением, а накануне начали лопаться трубы, вернулось тепло.
Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили жители дома Авиаторов, 13. По их словам, батареи начали нагреваться вечером 7 января. Перед этим во двор приезжали специалисты из руководства управляющей компании «Ремстройкомплекс Екатеринбург» и администрации района.
Напомним, сегодня утром жители домов по Авиаторов начали жаловаться, что из-за постоянных холодов в квартирах у них начали болеть дети. Вдобавок границы коммунальной аварии сегодня расширились ещё и на соседнюю улицу Ракетную — там также прорвало трубу и в квартирах жильцов начали остывать батареи.
Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили жители дома Авиаторов, 13. По их словам, батареи начали нагреваться вечером 7 января. Перед этим во двор приезжали специалисты из руководства управляющей компании «Ремстройкомплекс Екатеринбург» и администрации района.
Посмотрим как сегодня будет ночью. Надеемся на лучшее
— сказал старший по дому Станислав
Напомним, сегодня утром жители домов по Авиаторов начали жаловаться, что из-за постоянных холодов в квартирах у них начали болеть дети. Вдобавок границы коммунальной аварии сегодня расширились ещё и на соседнюю улицу Ракетную — там также прорвало трубу и в квартирах жильцов начали остывать батареи.
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В замерзающих домах микрорайона Кольцово начали болеть дети
07 января 2024
07 января 2024