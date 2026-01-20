Возрастное ограничение 18+

Избивший ребёнка на Уктусе лыжник расплакался на суде

15.38 Четверг, 22 января 2026
Фото: Артём Путилов
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Лыжник Яков Шушарин, который избил ребёнка на горнолыжном склоне Уктусских гор, расплакался на суде.

Следствие попросило заключить Шушарина под стражу. Он же просил не отправлять его в СИЗО, чтобы не оставлять дочку без отца. В итоге судья всё-таки арестовала Шушарина на 1 месяц 26 суток.

Шушарин извинился перед матерью 13-летнего мальчика, но та не приняла извинений. Она напомнила о тяжёлых травмах своего ребёнка и заявила, что после избиения у него обострились заболевания.

Ранее Яков Шушарин заявил полиции, что не знал, что бьёт ребёнка, а не взрослого человека. Его, напомним, обвиняют в хулиганстве (статья 213 УК РФ).

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Избивший ребёнка на Уктусе мужчина объяснил свои действия
20 января 2026
Избившему ребёнка на Уктусе мужчине предъявили обвинение
21 января 2026
Молодого отца из Новоуральска будут судить за убийство младенца
21 января 2026
Обвиняемого в нападении на младенца в Екатеринбурге отправили в СИЗО
17 января 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:11 Русская литература не состоялась бы без немецкого сказочника, — докажут в Екатеринбурге
19:59 Смертность от онкологии на Среднем Урале впервые существенно снизилась
19:39 Искусственный интеллект помог поймать злостного неплательщика в Асбесте
18:55 На Эльмаше погибла не дождавшаяся от людей помощи раненная собака
18:41 По заверениям руководителя УМВД, улицы Екатеринбурга становятся безопаснее
17:41 Екатеринбуржцы стали получать фейковые листовки о необходимости проверить счетчики
17:18 Сотрудникам «рехаба» для трудных подростков под Екатеринбургом продлили содержание в СИЗО
16:31 Полиция задержала подозреваемую в осквернении мемориала в Серове
16:15 Xiaomi и Samsung возглавили продажи смартфонов в Свердловской области
16:14 Четыре дня будет идти кинофестиваль «Медный цветок» на Урале
15:38 Избивший ребёнка на Уктусе лыжник расплакался на суде
15:00 Терапевт из Екатеринбурга отдал мошенникам 1,2 миллиона рублей
13:46 В Серове женщина венком погасила Вечный огонь
13:33 В 2026 году свердловские власти обещают отремонтировать почти 200 километров дорог
13:08 СМИ сообщают о дефиците противоопухолевого препарата в аптеках Екатеринбурга
12:14 Очередного любителя тонировки арестовали в Екатеринбурге из-за невыполнения требований полиции
11:58 Дело экс-начальника Кировского РУВД Екатеринбурга Соболя вернули прокурору
11:17 Кофейни Duo открылись в Екатеринбурге после сообщений об отравлениях
10:47 Попавшая под колёса автобуса пенсионерка из Каменска-Уральского находится в реанимации
10:29 По резонансному делу о вымогательстве в Первоуральске вынесли приговор
09:52 Более двух тысяч иностранцев выдворили свердловские приставы в 2025 году
09:35 Обвиняемых в покушении на убийство в екатеринбургском паркинге поместили в СИЗО
21:49 Замерзавших на челябинской трассе хвостатых маму и сына удалось спасти
21:30 За погибших на Свердловской железной дороге лосей заплатит «РЖД»
21:01 Новая станция метро сохранилась в генплане Екатеринбурга
20:23 Брошенный в Белоярском районе пёс требует срочной помощи
Все новости Свердловской области
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
Все новости России и мира
20:11 Русская литература не состоялась бы без немецкого сказочника, — докажут в Екатеринбурге
19:59 Смертность от онкологии на Среднем Урале впервые существенно снизилась
19:39 Искусственный интеллект помог поймать злостного неплательщика в Асбесте
18:55 На Эльмаше погибла не дождавшаяся от людей помощи раненная собака
18:41 По заверениям руководителя УМВД, улицы Екатеринбурга становятся безопаснее
17:41 Екатеринбуржцы стали получать фейковые листовки о необходимости проверить счетчики
17:18 Сотрудникам «рехаба» для трудных подростков под Екатеринбургом продлили содержание в СИЗО
16:31 Полиция задержала подозреваемую в осквернении мемориала в Серове
16:15 Xiaomi и Samsung возглавили продажи смартфонов в Свердловской области
16:14 Четыре дня будет идти кинофестиваль «Медный цветок» на Урале
15:38 Избивший ребёнка на Уктусе лыжник расплакался на суде
15:00 Терапевт из Екатеринбурга отдал мошенникам 1,2 миллиона рублей
13:46 В Серове женщина венком погасила Вечный огонь
13:33 В 2026 году свердловские власти обещают отремонтировать почти 200 километров дорог
13:08 СМИ сообщают о дефиците противоопухолевого препарата в аптеках Екатеринбурга
12:14 Очередного любителя тонировки арестовали в Екатеринбурге из-за невыполнения требований полиции
11:58 Дело экс-начальника Кировского РУВД Екатеринбурга Соболя вернули прокурору
11:17 Кофейни Duo открылись в Екатеринбурге после сообщений об отравлениях
10:47 Попавшая под колёса автобуса пенсионерка из Каменска-Уральского находится в реанимации
10:29 По резонансному делу о вымогательстве в Первоуральске вынесли приговор
09:52 Более двух тысяч иностранцев выдворили свердловские приставы в 2025 году
09:35 Обвиняемых в покушении на убийство в екатеринбургском паркинге поместили в СИЗО
21:49 Замерзавших на челябинской трассе хвостатых маму и сына удалось спасти
21:30 За погибших на Свердловской железной дороге лосей заплатит «РЖД»
21:01 Новая станция метро сохранилась в генплане Екатеринбурга
20:23 Брошенный в Белоярском районе пёс требует срочной помощи
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK