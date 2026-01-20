Возрастное ограничение 18+
Избивший ребёнка на Уктусе лыжник расплакался на суде
Фото: Артём Путилов
Лыжник Яков Шушарин, который избил ребёнка на горнолыжном склоне Уктусских гор, расплакался на суде.
Следствие попросило заключить Шушарина под стражу. Он же просил не отправлять его в СИЗО, чтобы не оставлять дочку без отца. В итоге судья всё-таки арестовала Шушарина на 1 месяц 26 суток.
Шушарин извинился перед матерью 13-летнего мальчика, но та не приняла извинений. Она напомнила о тяжёлых травмах своего ребёнка и заявила, что после избиения у него обострились заболевания.
Ранее Яков Шушарин заявил полиции, что не знал, что бьёт ребёнка, а не взрослого человека. Его, напомним, обвиняют в хулиганстве (статья 213 УК РФ).
Ранее Яков Шушарин заявил полиции, что не знал, что бьёт ребёнка, а не взрослого человека. Его, напомним, обвиняют в хулиганстве (статья 213 УК РФ).
