Избившему ребёнка на Уктусе мужчине предъявили обвинение

– говорится в сообщении СУ СК России по Свердловской области.

«Следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга местному жителю, 1987 года рождения, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьёй 213 УК РФ – хулиганство»,