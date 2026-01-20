Возрастное ограничение 18+
Избившему ребёнка на Уктусе мужчине предъявили обвинение
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Екатеринбуржцу, который избил 13-летнего мальчика на горнолыжном склоне Уктусских гор, предъявили обвинение.
По версии следствия, ребёнок по неосторожности сбил супругу обвиняемого, после чего мужчина нанёс ему множественные удары, причинив вред здоровью. Тяжесть вреда должны установить в ходе судебно-медицинской экспертизы.
Ранее сообщалось, что мальчик получил переломы рёбер, многочисленные ушибы и сотрясение мозга.
Полицейским мужчина заявил, что не знал, что бьёт ребёнка, а не взрослого человека. Свою агрессию он объяснил опасениями за, возможно, беременную жену и дочь, которая тоже могла пострадать. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга местному жителю, 1987 года рождения, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьёй 213 УК РФ – хулиганство»,
– говорится в сообщении СУ СК России по Свердловской области.
По версии следствия, ребёнок по неосторожности сбил супругу обвиняемого, после чего мужчина нанёс ему множественные удары, причинив вред здоровью. Тяжесть вреда должны установить в ходе судебно-медицинской экспертизы.
Ранее сообщалось, что мальчик получил переломы рёбер, многочисленные ушибы и сотрясение мозга.
Полицейским мужчина заявил, что не знал, что бьёт ребёнка, а не взрослого человека. Свою агрессию он объяснил опасениями за, возможно, беременную жену и дочь, которая тоже могла пострадать. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Избивший ребёнка на Уктусе мужчина объяснил свои действия
20 января 2026
20 января 2026