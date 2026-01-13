Возрастное ограничение 18+
Избивший ребёнка на Уктусе мужчина объяснил свои действия
Кадры из видео: соцсети
Мужчина, который жестоко избил ребёнка на Уктусе, объяснил свои действия. Сейчас он задержан.
Задержанным оказался 38-летний житель Екатеринбурга Яков Шушарин. По его словам, он думал, что бьёт взрослого человека, а не ребёнка, а порыв объяснил переживаниями за свою дочь и, возможно, беременную жену.
Мужчина также назвал совпадением то, что между инцидентом и задержанием подстригся и сбрил усы, утверждая, что не собирался скрываться.
Напомним, в субботу, 17 января 13-летний мальчик, катавшийся на снегокате на Уктусских горах, сбил с ног женщину, стоявшую на трассе. После этого на него накинулся мужчина – момент попал на видео. В результате ребёнок получил переломы рёбер, многочисленные ушибы и сотрясение мозга.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство), но об избрании меры пресечения Шушарину пока ничего не сообщалось.
«Подстригся я перед работой, потому что работаю с клиентами, на этой неделе у меня встречи на нескольких предприятиях, в зимние каникулы отращивал волосы и отращивал усы, просто не брился.
Когда увидел новости, решил обратиться в полицию и рассказать, что произошло, никуда не скрывался»,
– заявил Яков.
