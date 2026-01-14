Возрастное ограничение 18+
Замерзавших на челябинской трассе хвостатых маму и сына удалось спасти
Фото: приют «Чтобы Жить» / vk.ru/club198871580
Радостные вести пришли из соседней Челябинской области. Двух собак — маму и сына — которые в дикие холода оказались под открытым небом, местным зоозащитникам удалось найти и спасти.
Операция по спасению двух собак оказалась очень непростой. Волонтёрам сложно было даже определить местоположение хвостатых бродяжек. Известно было только, что мёрзнут в снегах где-то на протяжении трассы Еманжелинск. Несколько дней спасатели ездили туда-сюда по этой трассе, пока не увидели разыскиваемых собак.
На этом трудности не кончились. Недоверчивая мать сама не подпускала к себе людей, и щенка уводила подальше от них. Пришлось прибегнуть к дротику со снотворным, а иначе животных было не поймать.
Как сообщают из Челябинской области, сейчас собака и её малыш находятся вне опасности и получают необходимую ветеринарную помощь.
