Более 4200 нарушений выявили госавтоинспекторы перед новогодними каникулами
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Во время профилактического мероприятия «Безопасная дорога», которое ГИБДД проводило с 27 по 31 декабря 2025 года в Свердловской области, госавтоинспекторы выявили более 4200 нарушений.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, за пять дней от управления были отстранены 320 водителей, в том числе 146 – за управление в состоянии опьянения и 174 – за езду без права управления.
В ходе рейда на спецстоянки передано 213 автомобилей.
Напомним, в праздничные дни с 1 по 11 января сотрудники ГИБДД составили 12,5 тысячи протоколов из-за нарушений ПДД, а также исключили из процесса дорожного движения 760 водителей.
«Так, в Берёзовском от управления отстранён 18-летний водитель, никогда не проходивший обучение в автошколе и не получавший водительского удостоверения. В отношении него составлен административный протокол по статье 12.7 КоАП РФ»,
– сообщили в управлении.
