В новогодние праздники на свердловских дорогах произошло 1014 ДТП





рассказали в областном УГИБДД. «46 из них с пострадавшими, 8 человек погибли и 64 человека получили травмы различной степени тяжести, включая 8 детей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Управление ГИБДД по Свердловской области отчиталось об итогах новогодних каникул: в праздники было зарегистрировано 1014 дорожно-транспортных происшествий.При этом руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения региональной Госавтоинспекции Галина Кравченко утверждает, что общая картина начала 2026 года демонстрирует позитивную динамику. По её данным, за первые 11 дней января количество ДТП с пострадавшими сократилось на 26%, число погибших — на 27.3%, а раненых — на 29.4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Также, согласно информации Кравченко, в праздничные выходные автоинспекторы составили порядка 12,5 тысяч административных материалов из-за нарушений ПДД. Ещё 760 водителей были исключены из процесса дорожного движения за вождение в состоянии опьянения и из-за отсутствия водительских прав.