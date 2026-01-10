Возрастное ограничение 18+
В 2026 году на БАЭС планируют начать искать сотрудников для будущего энергоблока №5
Фото: Белоярская АЭС
В 2026 году на Белоярской атомной электростанции собираются начать искать специалистов, которые будут работать на будущем энергоблоке №5.
В 2026 году предприятие собирается получить лицензию на сооружение нового энергоблока.
В настоящий момент подрядчики готовят площадку под строительство нового блока. Подготовительные работы, напомним, начались в 2025 году, а начать строительство самого энергоблока собираются в 2027 году.
«В этом году на атомной станции уже планируется приём на работу специалистов на будущий энергоблок № 5 с реактором БН-1200М. Они будут рассматривать проектную документацию. Эта работа заложит основу будущего развития атомной энергетики. От наших решений будет зависеть, насколько надежным, безопасным и удобным будет первый серийный энергоблок с быстрым реактором»,
– рассказал директор БАЭС Юрий Носов.
