На Белоярской АЭС готовятся к строительству пятого энергоблока





– рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе АЭС. «В настоящее время начались комплексные инженерные изыскания: это один из первых этапов проектирования. Их цель – изучить природные условия и факторы техногенного воздействия для разработки проектной документации на строительство энергоблока и оценить воздействия проектируемого объекта на окружающую среду. Инженерные изыскания будут выполнены на участке площадью в 620 тысяч квадратных метров»,





– рассказали на Белоярской АЭС. «Есть и новшества: например, у БН-1200М будет не три, как у предшественников, а четыре петли циркуляции жидкого натрия; увеличится объём внутриреакторного хранилища, чтобы выгружать тепловыделяющие сборки из реактора сразу в бассейн выдержки, исключив промежуточный барабан отработавших сборок; а конденсаторы турбины будут охлаждаться с помощью башенной испарительной градирни»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На Белоярской АЭС начали готовить проектную документацию для строительства пятого энергоблока с реактором БН-1200М. В связи с этим на территории атомной электростанции начались проектно-изыскательские работы.Они проводятся в рамках договора концерна «Росэнергоатом» в лице Филиала по реализации капитальных проектов (ФРКП) с институтом «Атомэнергопроект» (Инжиниринговый дивизион Росатома).Ожидается, что до конца 2024 года будет разработана проектная документация на первый этап строительства, что позволит приступить к подготовительному периоду строительства уже в 2025 году. Затем в 2025 году Белоярская АЭС должна будет получить на согласование проектную документацию основного этапа строительства. Дальше по планам получение лицензии на строительство нового энергоблока. Для этого в 2026 году проектную документацию будут отправлять на государственную экспертизу в Ростехнадзор. Если всё будет в порядке, строительство начнётся в 2027 году.Сообщается, что срок службы энергоблока БН-1200М составит не менее 60 лет. В его проекте используют технические решения, которые успели зарекомендовать себя при эксплуатации предшественников – энергоблоков с реакторами БН-600 и БН-800.