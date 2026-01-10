Возрастное ограничение 18+
Матери погибших в Асбесте детей утвердили приговор
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В Свердловском областном суде были рассмотрены апелляционные жалобы обеих сторон в деле о гибели двух детей в асбестовском пожаре. В итоге было решено было не менять изначальный приговор.
Напомним, дети погибли в Асбесте летом минувшего года. Их мать ушла из дома по делам, оставив малолетних детей — четырёхлетнего сына и трёхлетнюю дочь — без присмотра. Предоставленные самим себе малыши нашли газовую зажигалку. В результате неосторожного обращения с огнём в жилом помещении возник пожар. Дети не смогли самостоятельно покинуть охваченную огнём квартиру и задохнулись от воздействия продуктов горения.
Изначально дело о гибели в пожаре детей рассматривал Асбестовский городской суд. В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала свою вину в причинении смерти по неосторожности. Она также заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.
Суд учёл смягчающие обстоятельства, представленные защитой. Ранее женщина не привлекалась к уголовной ответственности и характеризовалась положительно. Она искренне раскаивалась в содеянном, имела постоянное место жительства и работы. Однако трагические последствия ее неосмотрительности были признаны крайне тяжелыми. Приговором стали два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении.
С вынесенным решением не согласились обе стороны процесса. Прокурор и адвокат осужденной подали апелляционные жалобы на приговор. Вышестоящая судебная инстанция, изучив материалы дела и заслушав доводы государственного обвинителя и защиты, решила оставить приговор первой инстанции без изменений. Таким образом приговор Асбестовского городского суда вступил в законную силу.
