Потерявшую двух детей при пожаре мать из Асбеста признали виновной в трагедии
Фото: Асбестовский городской суд
Жительницу Асбеста признали виновной в пожаре, который унёс жизни её трёхлетней дочери и четырёхлетнего сына.
Напомним, трагедия произошла минувшим летом. Согласно материалам дела, женщина отлучилась из дома, оставив детей без присмотра. В это время малыши нашли зажигалку и подожгли квартиру. В силу возраста они не могли покинуть жилище и задохнулись от дыма.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, Асбестовский городской суд признал её виновной по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам») и назначил ей в качестве наказания 2,5 года в колонии-поселении. Приговор пока в законную силу не вступил.
«При назначении наказания суд учел, что ранее подсудимая не привлекалась к уголовной ответственности, полностью признала вину и раскаялась в содеянном, имеет постоянное место жительства и место работы»,
– отметили в пресс-службе.
