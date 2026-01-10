Предпринимательница в Екатеринбурге получила от мэрии счёт за снос убранного ей самой же павильона При этом организация-подрядчик ликвидирована и не может подтвердить реальность работ

Одно из проявлений «реформы НТО»

Павильон на остановке «Калинина» до сноса. Фото: Яндекс

Внезапный счёт

После сноса ещё долго пассажирам приходилось ждать транспорт так. Фото: Яндекс

Сейчас остановка выглядит так. Фото: Вечерние ведомости

Поле для работы правоохранителей?

Фрагмент описи от 22 декабря 2023 года о вывозе НТО, составленной администрацией Екатеринбурга

Кадры видеозаписи разбора НТО на остановке «Калинина» 23.12.2023 года.

Фотографии разобранного павильона от 25.12.2023 сохранились у Виктории в телефоне. Более подробный «фотоотчёт» она не сделала, поскольку, по её словам, не ожидала, что спустя два года ей придётся доказывать это в суде.

Компания-подрядчик была ликвидирована в феврале 2025 года

Фрагмент определения арбитражного суда по делу





— говорит она. «Взыскивать с меня за демонтаж киоска, который я сама провела, — считаю признаком коррупции. Получается, что по документам мэрия рассчиталась с подрядчиком за работы, которые я оплатила сама, а требование оплатить хранение объекта, которого подрядчик фактически не видел, выглядит совсем абсурдно»,

Владислав Постников © Вечерние ведомости

