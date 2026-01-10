Возрастное ограничение 18+

Предпринимательница в Екатеринбурге получила от мэрии счёт за снос убранного ей самой же павильона

При этом организация-подрядчик ликвидирована и не может подтвердить реальность работ

11.36 Понедельник, 12 января 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге не утихают страсти при проведении «реформы НТО». В прошлом году после долгих судебных тяжб с предпринимателями и вмешательства губернатора Дениса Паслера мэрия была вынуждена «откатить» назад проведение реформы и немного увеличить резко сокращённое количество мест в Схеме НТО. Но судебные процессы чиновников администрации Екатеринбурга с предпринимателями продолжаются, и в них всплывают порой весьма удивительные, если не сказать больше — подозрительные — детали. В редакцию
обратилась предпринимательница, которая, по её словам, после уведомления мэрии демонтировала свой павильон, совмещённый с троллейбусной остановкой на Уралмаше. Однако спустя более чем год получила от мэрии иск, в котором ей насчитали почти 300 тысяч рублей платы за вынос и хранение якобы демонтированного силами мэрии нестационарного торгового объекта.

Одно из проявлений «реформы НТО»


С 2024 года Екатеринбург переживает масштабную «реформу НТО» — городские власти последовательно избавляются от нестационарных торговых объектов, их плановое число сократили в разы. В первую очередь под снос попали павильоны и киоски, совмещённые с остановками общественного транспорта. Формально это объясняется требований ГОСТов, наведением порядка на потребительском рынке и борьбой с незаконной торговлей.

Для бизнеса в сфере НТО реформа воспринимается жёстко и конфликтно. Недовольны и рядовые горожане, пользующиеся общественным транспортом: торговые павильоны демонтируются быстрее, чем устанавливаются новые остановочные навесы. Горожане жалуются на остановки без укрытий от дождя и снега, предприниматели — на отсутствие внятных и прозрачных процедур.

Ведущую роль в проведении реформы играет вице-мэр Дмитрий Ноженко, департамент (до 2024 года — комитет) потребительного рынка и услуг мэрии Екатеринбурга, а также муниципальное казённое учреждение «Центр организации выставок и ярмарок» (МКУ «ЦОВЯ»), через которое администрация организует демонтаж незаконно размещённых НТО. Работы выполняются подрядчиками, отобранными по муниципальным контрактам. Одним из таких подрядчиков в 2023–2024 годах выступало ООО «УК Стривер ЕКБ» (ранее эта организация уже упоминалась в наших новостях в контексте «реформы НТО» и возможной связи с Ноженко).

Согласно установившейся практике, предпринимателям предлагали выбор: либо демонтировать киоск самостоятельно и за свой счёт, либо ждать принудительного демонтажа подрядчиком мэрии — с последующим выставлением счёта за работы и хранение объекта.

Однако история одного павильона на Уралмаше показывает, что эта схема может давать сбои.


Павильон на остановке «Калинина» до сноса. Фото: Яндекс

Внезапный счёт


Павильон «Жара гриль. Продукты» располагался на троллейбусной остановке на углу улиц 40-летия Октября и Уральских Рабочих. Объект принадлежал ООО «ВинКом». В декабре 2023 года предпринимательница Виктория получила требование о демонтаже и, не дожидаясь принудительных мер, самостоятельно и за свой счёт вывезла павильон, рассказала она Вечерним ведомостям.

На этом, как тогда казалось владельцу НТО, история была закончена.


После сноса ещё долго пассажирам приходилось ждать транспорт так. Фото: Яндекс

Однако осенью 2025 года ООО «ВинКом» получило иск от администрации Екатеринбурга в арбитражный суд — почти на 300 тысяч рублей. В эту сумму вошли расходы на «принудительный демонтаж» и «хранение» павильона, произведённые, как утверждается в иске, подрядчиком мэрии. Предпринимательница с удивлением обнаружила, что город требует оплатить работы, которые, по её словам, фактически уже были выполнены ей самой.

Параллельно выяснилось ещё одно обстоятельство. В июне 2024 года Ленинский районный суд Екатеринбурга по заявлению администрации признал павильон бесхозяйным и передал его в собственность муниципалитета — как объект, у которого якобы отсутствует владелец и за которым никто не обращался. Сам павильон, как сообщили предпринимателю, уже утилизирован за бюджетный счёт.

Как утверждает представитель ООО «ВинКом», о судебном процессе в Ленинском суде он не знал и узнал о признании имущества бесхозным уже постфактум — случайно, в рамках другого судебного спора. В процессе по признанию павильона бесхозяйным владелец участия не принимал и своей позиции суду не представлял.


Сейчас остановка выглядит так. Фото: Вечерние ведомости

Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация: объект, который предприниматель добровольно демонтировал, в документах оказался сначала принудительно демонтированным подрядчиком мэрии, затем — «хранимым», а позже и вовсе признанным бесхозным.

Поле для работы правоохранителей?


История получила продолжение после ознакомления с материалами дела. Администрация приложила акт и опись, согласно которым незаконно размещённый НТО был вывезен 22 декабря.


Фрагмент описи от 22 декабря 2023 года о вывозе НТО, составленной администрацией Екатеринбурга

При этом Виктория рассказала
, что 23 декабря её работники занимались разбором ещё целого павильона и предоставила в подтверждение видео работ.

Кадры видеозаписи разбора НТО на остановке «Калинина» 23.12.2023 года.

Насколько стало известно
, надзорными органами была проведена проверка соответствия документации о вывозе и хранении НТО реально проведённым работам, по итогам которой в адрес директора МКУ «ЦОВЯ» (им является Дмитрий Унгвицкий) было внесено представление об устранении нарушений закона.


Фотографии разобранного павильона от 25.12.2023 сохранились у Виктории в телефоне. Более подробный «фотоотчёт» она не сделала, поскольку, по её словам, не ожидала, что спустя два года ей придётся доказывать это в суде.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что подрядчик, через которого оформлялись работы по демонтажу и хранению, — ООО «УК Стривер ЕКБ» — на сегодняшний день уже ликвидирован.


Компания-подрядчик была ликвидирована в феврале 2025 года


Таким образом, компания не может подтвердить в суде, какие именно работы фактически выполнялись — в судебный процесс попросту некого вызвать для дачи свидетельских показаний.


Фрагмент определения арбитражного суда по делу

Сама предпринимательница считает, что в таких действиях администрации города и муниципального учреждения можно усмотреть признаки коррупции:

«Взыскивать с меня за демонтаж киоска, который я сама провела, — считаю признаком коррупции. Получается, что по документам мэрия рассчиталась с подрядчиком за работы, которые я оплатила сама, а требование оплатить хранение объекта, которого подрядчик фактически не видел, выглядит совсем абсурдно»,

— говорит она.


При этом, по словам участников рынка, подобные случаи — не единичны. В отрасли НТО говорят о других предпринимателях, которые добровольно демонтировали павильоны, но позже получили счета за демонтаж и хранение (отметим, что на сайтах судов пока
такие дела не нашли).

Опрошенные
представители сферы НТО говорят: процедуры демонтажа и учёта нестационарных торговых объектов в Екатеринбурге требуют максимальной прозрачности. А то, на каких основаниях из бюджета выделялись средства на работы, выполнение которых в мэрии не могут подтвердить, должно стать предметом проверки правоохранительных органов, считают собеседники Вечерних ведомостей.

Мы запросили комментарий и документы, подтверждающие снос её подрядчиком павильона на остановке «Калинина», у администрации Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только мы его получим.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Свердловской области планируют выделить 250 миллионов на субсидирование авиарейсов
10 января 2026
В областной больнице Екатеринбурга запустили МРТ с искусственным интеллектом
04 января 2026
В Екатеринбурге проходит Уральская лыжная многодневка на Кубок Главы города
07 января 2026
Почти треть автобусного парка Алапаевска сгорела в пожаре
08 января 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:26 Свердловские автоинспекторы третий год помогают школьнику подготовиться к службе в ДПС
15:09 Екатеринбург вошел в тройку лидеров по торговым площадям на тысячу жителей
13:52 Беспорядочная застройка и вырубка деревьев возглавили рейтинг претензий к мэрии Екатеринбурга
13:40 Почти 3 млн рублей изъяли у пассажиров екатеринбургского аэропорта за новогодние праздники
12:38 С 1 января страховые пенсии в Свердловской области проиндексированы на 7,6%
12:20 УрГЭУ может возглавить новый ректор
12:03 На дороги Свердловской области за сутки высыпали более шести тонн противогололедной смеси
11:52 Выездные врачи за год приехали в 73 села Свердловской области
11:36 Предпринимательница в Екатеринбурге получила от мэрии счёт за снос убранного ей самой же павильона
11:05 За первые дни года в Свердловской области появились на свет 868 малышей
10:41 В Свердловской области ожидается резкое похолодание
19:26 Жители аварийного дома в Екатеринбурге жалуются на взносы за капремонт и отсутствие расселения
17:43 Снегопад и возвращение с каникул осложнили движение в Свердловской области
15:59 Умер недавно ушедший в отставку глава Нижнесергинского района Валерий Еремеев
14:53 В Екатеринбурге с 20 января начнётся вывоз живых новогодних ёлок на переработку
13:46 В Свердловскую область придут морозы до −39°
12:35 Пассажирский автобус в Екатеринбурге врезался в опору из-за плохого самочувствия водителя
11:26 В Кушве без тепла остались почти 11 тысяч человек
11:11 В Свердловской области за сутки ликвидировали 15 пожаров, в двух возгораниях погибли мужчины
18:31 Временный арт-объект появился на Плотинке в Екатеринбурге
17:50 Жители Свердловской области за год более 31 миллиона раз обратились в поликлиники
16:44 В Свердловской области за день в авариях пострадали 13 человек
15:55 В Свердловской области планируют выделить 250 миллионов на субсидирование авиарейсов
14:40 Житель Новоуральска предстанет перед судом за убийство и надругательство над телом
13:52 Погода в Москве повлияла на вылеты нескольких рейсов из Екатеринбурга
12:47 Свердловская область вошла в топ-5 регионов по количеству пропавших в 2025 году
Все новости Свердловской области
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
Все новости России и мира
15:26 Свердловские автоинспекторы третий год помогают школьнику подготовиться к службе в ДПС
15:09 Екатеринбург вошел в тройку лидеров по торговым площадям на тысячу жителей
13:52 Беспорядочная застройка и вырубка деревьев возглавили рейтинг претензий к мэрии Екатеринбурга
13:40 Почти 3 млн рублей изъяли у пассажиров екатеринбургского аэропорта за новогодние праздники
12:38 С 1 января страховые пенсии в Свердловской области проиндексированы на 7,6%
12:20 УрГЭУ может возглавить новый ректор
12:03 На дороги Свердловской области за сутки высыпали более шести тонн противогололедной смеси
11:52 Выездные врачи за год приехали в 73 села Свердловской области
11:36 Предпринимательница в Екатеринбурге получила от мэрии счёт за снос убранного ей самой же павильона
11:05 За первые дни года в Свердловской области появились на свет 868 малышей
10:41 В Свердловской области ожидается резкое похолодание
19:26 Жители аварийного дома в Екатеринбурге жалуются на взносы за капремонт и отсутствие расселения
17:43 Снегопад и возвращение с каникул осложнили движение в Свердловской области
15:59 Умер недавно ушедший в отставку глава Нижнесергинского района Валерий Еремеев
14:53 В Екатеринбурге с 20 января начнётся вывоз живых новогодних ёлок на переработку
13:46 В Свердловскую область придут морозы до −39°
12:35 Пассажирский автобус в Екатеринбурге врезался в опору из-за плохого самочувствия водителя
11:26 В Кушве без тепла остались почти 11 тысяч человек
11:11 В Свердловской области за сутки ликвидировали 15 пожаров, в двух возгораниях погибли мужчины
18:31 Временный арт-объект появился на Плотинке в Екатеринбурге
17:50 Жители Свердловской области за год более 31 миллиона раз обратились в поликлиники
16:44 В Свердловской области за день в авариях пострадали 13 человек
15:55 В Свердловской области планируют выделить 250 миллионов на субсидирование авиарейсов
14:40 Житель Новоуральска предстанет перед судом за убийство и надругательство над телом
13:52 Погода в Москве повлияла на вылеты нескольких рейсов из Екатеринбурга
12:47 Свердловская область вошла в топ-5 регионов по количеству пропавших в 2025 году
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK