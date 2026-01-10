Возрастное ограничение 18+
Предпринимательница в Екатеринбурге получила от мэрии счёт за снос убранного ей самой же павильона
При этом организация-подрядчик ликвидирована и не может подтвердить реальность работ
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге не утихают страсти при проведении «реформы НТО». В прошлом году после долгих судебных тяжб с предпринимателями и вмешательства губернатора Дениса Паслера мэрия была вынуждена «откатить» назад проведение реформы и немного увеличить резко сокращённое количество мест в Схеме НТО. Но судебные процессы чиновников администрации Екатеринбурга с предпринимателями продолжаются, и в них всплывают порой весьма удивительные, если не сказать больше — подозрительные — детали. В редакцию обратилась предпринимательница, которая, по её словам, после уведомления мэрии демонтировала свой павильон, совмещённый с троллейбусной остановкой на Уралмаше. Однако спустя более чем год получила от мэрии иск, в котором ей насчитали почти 300 тысяч рублей платы за вынос и хранение якобы демонтированного силами мэрии нестационарного торгового объекта.
С 2024 года Екатеринбург переживает масштабную «реформу НТО» — городские власти последовательно избавляются от нестационарных торговых объектов, их плановое число сократили в разы. В первую очередь под снос попали павильоны и киоски, совмещённые с остановками общественного транспорта. Формально это объясняется требований ГОСТов, наведением порядка на потребительском рынке и борьбой с незаконной торговлей.
Для бизнеса в сфере НТО реформа воспринимается жёстко и конфликтно. Недовольны и рядовые горожане, пользующиеся общественным транспортом: торговые павильоны демонтируются быстрее, чем устанавливаются новые остановочные навесы. Горожане жалуются на остановки без укрытий от дождя и снега, предприниматели — на отсутствие внятных и прозрачных процедур.
Ведущую роль в проведении реформы играет вице-мэр Дмитрий Ноженко, департамент (до 2024 года — комитет) потребительного рынка и услуг мэрии Екатеринбурга, а также муниципальное казённое учреждение «Центр организации выставок и ярмарок» (МКУ «ЦОВЯ»), через которое администрация организует демонтаж незаконно размещённых НТО. Работы выполняются подрядчиками, отобранными по муниципальным контрактам. Одним из таких подрядчиков в 2023–2024 годах выступало ООО «УК Стривер ЕКБ» (ранее эта организация уже упоминалась в наших новостях в контексте «реформы НТО» и возможной связи с Ноженко).
Согласно установившейся практике, предпринимателям предлагали выбор: либо демонтировать киоск самостоятельно и за свой счёт, либо ждать принудительного демонтажа подрядчиком мэрии — с последующим выставлением счёта за работы и хранение объекта.
Однако история одного павильона на Уралмаше показывает, что эта схема может давать сбои.
Павильон «Жара гриль. Продукты» располагался на троллейбусной остановке на углу улиц 40-летия Октября и Уральских Рабочих. Объект принадлежал ООО «ВинКом». В декабре 2023 года предпринимательница Виктория получила требование о демонтаже и, не дожидаясь принудительных мер, самостоятельно и за свой счёт вывезла павильон, рассказала она Вечерним ведомостям.
На этом, как тогда казалось владельцу НТО, история была закончена.
Однако осенью 2025 года ООО «ВинКом» получило иск от администрации Екатеринбурга в арбитражный суд — почти на 300 тысяч рублей. В эту сумму вошли расходы на «принудительный демонтаж» и «хранение» павильона, произведённые, как утверждается в иске, подрядчиком мэрии. Предпринимательница с удивлением обнаружила, что город требует оплатить работы, которые, по её словам, фактически уже были выполнены ей самой.
Параллельно выяснилось ещё одно обстоятельство. В июне 2024 года Ленинский районный суд Екатеринбурга по заявлению администрации признал павильон бесхозяйным и передал его в собственность муниципалитета — как объект, у которого якобы отсутствует владелец и за которым никто не обращался. Сам павильон, как сообщили предпринимателю, уже утилизирован за бюджетный счёт.
Как утверждает представитель ООО «ВинКом», о судебном процессе в Ленинском суде он не знал и узнал о признании имущества бесхозным уже постфактум — случайно, в рамках другого судебного спора. В процессе по признанию павильона бесхозяйным владелец участия не принимал и своей позиции суду не представлял.
Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация: объект, который предприниматель добровольно демонтировал, в документах оказался сначала принудительно демонтированным подрядчиком мэрии, затем — «хранимым», а позже и вовсе признанным бесхозным.
История получила продолжение после ознакомления с материалами дела. Администрация приложила акт и опись, согласно которым незаконно размещённый НТО был вывезен 22 декабря.
При этом Виктория рассказала , что 23 декабря её работники занимались разбором ещё целого павильона и предоставила в подтверждение видео работ.
Насколько стало известно , надзорными органами была проведена проверка соответствия документации о вывозе и хранении НТО реально проведённым работам, по итогам которой в адрес директора МКУ «ЦОВЯ» (им является Дмитрий Унгвицкий) было внесено представление об устранении нарушений закона.
Пикантности ситуации добавляет тот факт, что подрядчик, через которого оформлялись работы по демонтажу и хранению, — ООО «УК Стривер ЕКБ» — на сегодняшний день уже ликвидирован.
Таким образом, компания не может подтвердить в суде, какие именно работы фактически выполнялись — в судебный процесс попросту некого вызвать для дачи свидетельских показаний.
Сама предпринимательница считает, что в таких действиях администрации города и муниципального учреждения можно усмотреть признаки коррупции:
При этом, по словам участников рынка, подобные случаи — не единичны. В отрасли НТО говорят о других предпринимателях, которые добровольно демонтировали павильоны, но позже получили счета за демонтаж и хранение (отметим, что на сайтах судов пока такие дела не нашли).
Опрошенные представители сферы НТО говорят: процедуры демонтажа и учёта нестационарных торговых объектов в Екатеринбурге требуют максимальной прозрачности. А то, на каких основаниях из бюджета выделялись средства на работы, выполнение которых в мэрии не могут подтвердить, должно стать предметом проверки правоохранительных органов, считают собеседники Вечерних ведомостей.
Мы запросили комментарий и документы, подтверждающие снос её подрядчиком павильона на остановке «Калинина», у администрации Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только мы его получим.
С 2024 года Екатеринбург переживает масштабную «реформу НТО» — городские власти последовательно избавляются от нестационарных торговых объектов, их плановое число сократили в разы. В первую очередь под снос попали павильоны и киоски, совмещённые с остановками общественного транспорта. Формально это объясняется требований ГОСТов, наведением порядка на потребительском рынке и борьбой с незаконной торговлей.
Для бизнеса в сфере НТО реформа воспринимается жёстко и конфликтно. Недовольны и рядовые горожане, пользующиеся общественным транспортом: торговые павильоны демонтируются быстрее, чем устанавливаются новые остановочные навесы. Горожане жалуются на остановки без укрытий от дождя и снега, предприниматели — на отсутствие внятных и прозрачных процедур.
Ведущую роль в проведении реформы играет вице-мэр Дмитрий Ноженко, департамент (до 2024 года — комитет) потребительного рынка и услуг мэрии Екатеринбурга, а также муниципальное казённое учреждение «Центр организации выставок и ярмарок» (МКУ «ЦОВЯ»), через которое администрация организует демонтаж незаконно размещённых НТО. Работы выполняются подрядчиками, отобранными по муниципальным контрактам. Одним из таких подрядчиков в 2023–2024 годах выступало ООО «УК Стривер ЕКБ» (ранее эта организация уже упоминалась в наших новостях в контексте «реформы НТО» и возможной связи с Ноженко).
Согласно установившейся практике, предпринимателям предлагали выбор: либо демонтировать киоск самостоятельно и за свой счёт, либо ждать принудительного демонтажа подрядчиком мэрии — с последующим выставлением счёта за работы и хранение объекта.
Однако история одного павильона на Уралмаше показывает, что эта схема может давать сбои.
Павильон на остановке «Калинина» до сноса. Фото: Яндекс
Внезапный счёт
Павильон «Жара гриль. Продукты» располагался на троллейбусной остановке на углу улиц 40-летия Октября и Уральских Рабочих. Объект принадлежал ООО «ВинКом». В декабре 2023 года предпринимательница Виктория получила требование о демонтаже и, не дожидаясь принудительных мер, самостоятельно и за свой счёт вывезла павильон, рассказала она Вечерним ведомостям.
На этом, как тогда казалось владельцу НТО, история была закончена.
После сноса ещё долго пассажирам приходилось ждать транспорт так. Фото: Яндекс
Однако осенью 2025 года ООО «ВинКом» получило иск от администрации Екатеринбурга в арбитражный суд — почти на 300 тысяч рублей. В эту сумму вошли расходы на «принудительный демонтаж» и «хранение» павильона, произведённые, как утверждается в иске, подрядчиком мэрии. Предпринимательница с удивлением обнаружила, что город требует оплатить работы, которые, по её словам, фактически уже были выполнены ей самой.
Параллельно выяснилось ещё одно обстоятельство. В июне 2024 года Ленинский районный суд Екатеринбурга по заявлению администрации признал павильон бесхозяйным и передал его в собственность муниципалитета — как объект, у которого якобы отсутствует владелец и за которым никто не обращался. Сам павильон, как сообщили предпринимателю, уже утилизирован за бюджетный счёт.
Как утверждает представитель ООО «ВинКом», о судебном процессе в Ленинском суде он не знал и узнал о признании имущества бесхозным уже постфактум — случайно, в рамках другого судебного спора. В процессе по признанию павильона бесхозяйным владелец участия не принимал и своей позиции суду не представлял.
Сейчас остановка выглядит так. Фото: Вечерние ведомости
Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация: объект, который предприниматель добровольно демонтировал, в документах оказался сначала принудительно демонтированным подрядчиком мэрии, затем — «хранимым», а позже и вовсе признанным бесхозным.
Поле для работы правоохранителей?
История получила продолжение после ознакомления с материалами дела. Администрация приложила акт и опись, согласно которым незаконно размещённый НТО был вывезен 22 декабря.
Фрагмент описи от 22 декабря 2023 года о вывозе НТО, составленной администрацией Екатеринбурга
При этом Виктория рассказала , что 23 декабря её работники занимались разбором ещё целого павильона и предоставила в подтверждение видео работ.
Кадры видеозаписи разбора НТО на остановке «Калинина» 23.12.2023 года.
Насколько стало известно , надзорными органами была проведена проверка соответствия документации о вывозе и хранении НТО реально проведённым работам, по итогам которой в адрес директора МКУ «ЦОВЯ» (им является Дмитрий Унгвицкий) было внесено представление об устранении нарушений закона.
Фотографии разобранного павильона от 25.12.2023 сохранились у Виктории в телефоне. Более подробный «фотоотчёт» она не сделала, поскольку, по её словам, не ожидала, что спустя два года ей придётся доказывать это в суде.
Пикантности ситуации добавляет тот факт, что подрядчик, через которого оформлялись работы по демонтажу и хранению, — ООО «УК Стривер ЕКБ» — на сегодняшний день уже ликвидирован.
Компания-подрядчик была ликвидирована в феврале 2025 года
Таким образом, компания не может подтвердить в суде, какие именно работы фактически выполнялись — в судебный процесс попросту некого вызвать для дачи свидетельских показаний.
Фрагмент определения арбитражного суда по делу
Сама предпринимательница считает, что в таких действиях администрации города и муниципального учреждения можно усмотреть признаки коррупции:
«Взыскивать с меня за демонтаж киоска, который я сама провела, — считаю признаком коррупции. Получается, что по документам мэрия рассчиталась с подрядчиком за работы, которые я оплатила сама, а требование оплатить хранение объекта, которого подрядчик фактически не видел, выглядит совсем абсурдно»,
— говорит она.
При этом, по словам участников рынка, подобные случаи — не единичны. В отрасли НТО говорят о других предпринимателях, которые добровольно демонтировали павильоны, но позже получили счета за демонтаж и хранение (отметим, что на сайтах судов пока такие дела не нашли).
Опрошенные представители сферы НТО говорят: процедуры демонтажа и учёта нестационарных торговых объектов в Екатеринбурге требуют максимальной прозрачности. А то, на каких основаниях из бюджета выделялись средства на работы, выполнение которых в мэрии не могут подтвердить, должно стать предметом проверки правоохранительных органов, считают собеседники Вечерних ведомостей.
Мы запросили комментарий и документы, подтверждающие снос её подрядчиком павильона на остановке «Калинина», у администрации Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только мы его получим.
