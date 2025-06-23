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СК России изучит обстоятельства смерти фигурантов дела об убийствах в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет России взял на контроль расследование уголовного дела об особо тяжком преступлении, совершённом в Свердловской области в прошлые годы.
Как сообщает СК России, в публичном пространстве широко распространились сообщения о задержании правоохранительными органами граждан, подозреваемых по делу прошлых лет. Позже стало известно о смерти двоих из них. Обстоятельства произошедшего вызвали резонанс, и глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Алексею Надбитову подготовить подробный доклад.
Материалы и доклад о ходе расследования будут представлены в центральный аппарат Следственного комитета.
Накануне стало известно о задержании предполагаемой «этнической преступной группы». По данным СК, операция силовиков связана с делами об убийстве в 2001 году в кафе, принадлежавшем семье Сафаровых. Следственные действия проводились в домах членов этой семьи. Кроме того, в СК заявили о расследовании убийств и покушений на убийство, совершённых в 2010 и 2011 годах.
Адвокат Илкин Амиров рассказал Вечерним ведомостям, что всего было задержано 15 человек. Шестерым из них суд должен избрать меру пресечения уже сегодня.
Как сообщает СК России, в публичном пространстве широко распространились сообщения о задержании правоохранительными органами граждан, подозреваемых по делу прошлых лет. Позже стало известно о смерти двоих из них. Обстоятельства произошедшего вызвали резонанс, и глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Алексею Надбитову подготовить подробный доклад.
Материалы и доклад о ходе расследования будут представлены в центральный аппарат Следственного комитета.
Накануне стало известно о задержании предполагаемой «этнической преступной группы». По данным СК, операция силовиков связана с делами об убийстве в 2001 году в кафе, принадлежавшем семье Сафаровых. Следственные действия проводились в домах членов этой семьи. Кроме того, в СК заявили о расследовании убийств и покушений на убийство, совершённых в 2010 и 2011 годах.
Адвокат Илкин Амиров рассказал Вечерним ведомостям, что всего было задержано 15 человек. Шестерым из них суд должен избрать меру пресечения уже сегодня.
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