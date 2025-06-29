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Уголовное дело, вызвавшее скандал между Россией и Азербайджаном, передают из Екатеринбурга в Москву
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о серии убийств в Екатеринбурге в Центральный аппарат СКР, сообщает телеграм-канал ведомства.
Дело расследовалось четвёртым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, накануне в СИЗО в рамках дела были помещены Мазахир, Акиф и Аяз Сафаровы. Ещё троих задержанных – Шахина Лалаева, Алихмана Гянджиева и Бакира Сафарова оставили в ИВС на максимально возможные 72 часа: следствие пока не смогло собрать необходимые доказательства для ходатайств о помещении их под стражу. Все шестеро свою вину отрицают.
В СКР отмечают, что все шестеро задержанных – граждане России.
Ранее МИД Азербайджана заявил «решительный протест» послу РФ из-за массовых задержаний граждан страны в Екатеринбурге.
Дело расследовалось четвёртым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СКР по Свердловской области.
«По уголовному делу проведено 14 обысков, 11 осмотров транспортных средств и нежилых помещений, 10 допросов свидетелей. Выполненные следственные действия, в том числе допросы подозреваемых, признательные показания и проверка показаний на месте с участием одного из них позволили следствию сделать вывод о причастности задержанных к совершенным преступлениям и наличии в их действиях признаков преступной группы. Также в ходе следствия проверяется причастность фигурантов к совершению иных тяжких и особо тяжких преступлений»,
– заявили в СК.
Напомним, накануне в СИЗО в рамках дела были помещены Мазахир, Акиф и Аяз Сафаровы. Ещё троих задержанных – Шахина Лалаева, Алихмана Гянджиева и Бакира Сафарова оставили в ИВС на максимально возможные 72 часа: следствие пока не смогло собрать необходимые доказательства для ходатайств о помещении их под стражу. Все шестеро свою вину отрицают.
В СКР отмечают, что все шестеро задержанных – граждане России.
Ранее МИД Азербайджана заявил «решительный протест» послу РФ из-за массовых задержаний граждан страны в Екатеринбурге.
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