Уголовное дело, вызвавшее скандал между Россией и Азербайджаном, передают из Екатеринбурга в Москву

– заявили в СК.

«По уголовному делу проведено 14 обысков, 11 осмотров транспортных средств и нежилых помещений, 10 допросов свидетелей. Выполненные следственные действия, в том числе допросы подозреваемых, признательные показания и проверка показаний на месте с участием одного из них позволили следствию сделать вывод о причастности задержанных к совершенным преступлениям и наличии в их действиях признаков преступной группы. Также в ходе следствия проверяется причастность фигурантов к совершению иных тяжких и особо тяжких преступлений»,