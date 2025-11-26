Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на Восточной насмерть сбили женщину
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В субботу, 29 ноября, около 17.00 в Екатеринбурге на улице Восточной 37-летний водитель Nissan сбил женщину. Она скончалась на месте ДТП.
В телеграм-канале областного УГИБДД опубликовали запись с камеры дорожного наблюдения, запечатлевшей аварию. На ней видно, как женщина выходит на дорогу и остаётся посреди проезжей части, вероятно, не решаясь пойти дальше из-за плотного потока машин, после чего её сбивает иномарка.
Личность женщины пока не установили. Отмечается, что ДТП произошло в непосредственной близости от оборудованного подземного пешеходного перехода.
Известно, что у водителя 18 лет стажа. В момент происшествия он был трезв.
«Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД. Пешеходам необходимо переходить проезжую часть только в разрешенных местах, а водителям – соблюдать скоростной режим и проявлять повышенную бдительность вблизи пешеходных переходов»,
– говорят в ГИБДД.
