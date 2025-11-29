Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле сотрудники ГУФСИН и МВД провели учения по розыску беглецов
Фото: ГУФСИН по Свердловской области
В пятницу, 28 ноября, в Нижнем Тагиле на базе исправительной колонии №12 прошли совместные учения сотрудников ГУФСИН и МВД по розыску беглецов.
Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, в тренировке участвовали специалисты ИК-12, ЛИУ-51, СИЗО-3 и МУ МВД России «Нижнетагильское». Учения проходили под контролем отдела специального назначения ГУФСИН «Россы».
Напомним, из СИЗО-1 Екатеринбурга в ночь с 31 августа на 1 сентября сбежали двое осуждённых, на поимку которых ушло две недели. Одного из беглецов поймали 8 сентября, а второго – 15 сентября.
«Отработаны теоретические и практические действия сотрудников, боевое слаживание и взаимодействие в реальных условиях. Данные мероприятия повышают качество реагирования личного состава учреждений в нештатных ситуациях»,
– сообщил Левченко.
