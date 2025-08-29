Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают о побеге двух арестантов из СИЗО №1 в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
СМИ в Екатеринбурге, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что из следственного изолятора №1 сбежали двое арестантов.
По данным информационного агентства Ura.ru, беглецы могут обвиняться в совершении террористического акта по статье 205 УК РФ. Издание Е1.ru пишет, что речь идёт об обвиняемых в поджоге военкомата, и публикует ориентировку на разыскиваемых лиц.
В свердловском главе полиции и областном ГУФСИН пока официальных комментариев по этому поводу не дают.
По данным информационного агентства Ura.ru, беглецы могут обвиняться в совершении террористического акта по статье 205 УК РФ. Издание Е1.ru пишет, что речь идёт об обвиняемых в поджоге военкомата, и публикует ориентировку на разыскиваемых лиц.
В свердловском главе полиции и областном ГУФСИН пока официальных комментариев по этому поводу не дают.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
СМИ сообщают о конфликте подростков со стрельбой в Екатеринбурге
29 августа 2025
29 августа 2025
СМИ сообщают о выгнанных из общественного транспорта школьниках из-за неоплаченного проезда в Екатеринбурге
01 сентября 2025
01 сентября 2025
На берегу затопленного карьера в Артёмовском нашли детские вещи
28 августа 2025
28 августа 2025