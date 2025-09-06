Сбежавшего из СИЗО в Екатеринбурге Черепанова задержали





– сообщает пресс-секретарь областного ГУФСИН Александр Левченко. «8 сентября в 00.45 часов сотрудниками свердловского ГУФСИН совместно с представителями ФСБ и МВД был задержан обвиняемый А.В. Черепанов, который 01 сентября 2025 года совершил побег из-под охраны из СИЗО-1. Сопротивления он не оказал»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

ГУФСИН по Свердловской области сообщает, что Александр Черепанов – один из сбежавших из СИЗО Екатеринбурга – задержан.Второго беглеца – Ивана Корюкова – продолжают искать.Всех, кто может что-либо знать о его местонахождении, ГУФСИН просит сообщать по телефону +7 922 184-27-66. Тому, кто предоставит полезную информацию, по-прежнему обещают вознаграждение. Сумма не называется и будет определена в зависимости от важности информации.