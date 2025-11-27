Возрастное ограничение 18+
Сотрудники МЧС предупреждают жителей Свердловской области об опасности тонкого льда
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Сотрудники управления МЧС по Свердловской области продолжают выходить на профилактические рейды к водоёмам региона. С наступлением холодов спасатели вернулись к беседам об опасности тонкого льда.
По данным официального телеграм-канала ведомства, с начала ледостава жертвами тонкого льда стали два человека.
Там также напомнили, что безопасная толщина льда для одного человека начинается от 10 сантиметров. Однако добавим, что толстый лёд не всегда является гарантией для безопасных прогулок. Ранее специалисты МЧС рассказывали, что в местах с тёплым течением лёд может оставаться хрупким даже в сильные морозы.
Напомним, в Екатеринбурге под лёд провалился десятилетний мальчик. К счастью, трагедии удалось избежать.
«Если вы увидели, что человек провалился под лёд, сначала позвоните в экстренные службы по номеру 112, а затем начинайте помогать, если уверены в своих силах»,
– советуют спасатели.
Напомним, в Екатеринбурге под лёд провалился десятилетний мальчик. К счастью, трагедии удалось избежать.
