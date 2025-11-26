Возрастное ограничение 18+
В Преображенском парке в Екатеринбурге под лёд провалился школьник
Кадры из видео: t.me/akademekb_live
В Академическом районе Екатеринбурге на реке Патрушиха в Преображенском парке под лёд провалился десятилетний школьник.
Как рассказали в телеграм-канале «akademekb», это случилось в нескольких метрах от таблички, запрещающей выходить на лёд. По словам очевидцев, спасать ребёнка бросился проходивший мимо мужчина, позже к нему на помощь пришли сотрудники «ПрокаТут», также находившиеся неподалёку. Вместе они вытащили мальчика из воды и дали ему тёплую куртку, после чего сообщили о произошедшем в экстренные службы и родителям школьника.
По словам сотрудников компании, дети каждый день гуляют у пруда и пытаются выйти на лёд или бросают камни.
