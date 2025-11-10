Возрастное ограничение 18+
Председателю совета директоров «Корпорации СТС» продлили срок содержания в СИЗО
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
Председателю совета директоров «Корпорации СТС» Татьяне Чёрных, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере, продлили меру пресечения.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания в СИЗО. Под стражей она останется до 15 февраля 2026 года. Постановление пока не вступило в законную силу.
Напомним, история, которую вменяют Чёрных, связана с хищением средств субсидий, выделенных свердловским правительством, через структуру «Облкоммунэнерго» и её «дочку», АО «Объединённая теплоснабжающая компания». Ущерб оценивается примерно в 508 миллионов.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания в СИЗО. Под стражей она останется до 15 февраля 2026 года. Постановление пока не вступило в законную силу.
Напомним, история, которую вменяют Чёрных, связана с хищением средств субсидий, выделенных свердловским правительством, через структуру «Облкоммунэнерго» и её «дочку», АО «Объединённая теплоснабжающая компания». Ущерб оценивается примерно в 508 миллионов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию