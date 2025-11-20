Возрастное ограничение 18+
Путин поздравил Ельцин Центр с десятилетием работы
Фото: Вечерние ведомости
Президентский центр Б.Н. Ельцина отмечает сегодня 10 лет со дня открытия. За это время пространство стало одной из ключевых культурных и образовательных площадок Екатеринбурга, которое ежегодно принимает программы, выставки, фестивали и гостей из разных регионов страны.
Сегодня центр получил поздравление от Владимира Путина. «В эти дни в адрес Ельцин Центра поступает много поздравлений от друзей, партнёров, участников многочисленных программ, представителей музейного сообщества. Сегодня Ельцин Центр получил поздравление и от президента Российской Федерации В.В. Путина, который 10 лет назад присутствовал на его открытии», — сообщила пресс-служба Ельцин Центра.
В честь юбилея сотрудники Ельцин Центра объявили о бесплатном посещении музея 25 ноября и подготовили программу открытых мероприятий на ближайшие дни. В неё вошли выставки, спектакли и конференции.
За десятилетие Ельцин Центр неоднократно оказывался в центре общественного внимания. Звучали призывы проверить учреждение на статус иноагента и запросы расследовать обстоятельства приглашения Нины Хрущёвой. В адрес центра звучали и обвинения в «развале» России с помощью «идеологи Ельцин-центра». Некоторые мероприятия отменяли из-за жалоб или статуса приглашённых спикеров. Центр стал площадкой форума «Патриоты Урала», который прошёл по инициативе полномочного представителя президента в УрФО Артёма Жоги, заявлявшего о намерении сделать площадку «более патриотичной». Возле здания появлялись неизвестные с протестными баннерами.
