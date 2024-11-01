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В Ельцин центре не состоится выступление новоиспечённого иноагента
Фото: Ельцин Центр
Не состоится выступление новоиспечённого иноагента Александра Архангельского*. Так же как и отменённый концерт «Алисы», выступление литературоведа и публициста Архангельского* должно было состояться на следующей неделе – 7 ноября. Но уже не состоится – в Ельцин-центре, где было запланировано мероприятие, сообщили о его отмене.
Причём 7 ноября должен был начаться новый цикл лекций Александра Архангельского* «Бремя 90-х: искусство, политика, жизнь». Первая лекция называлась «Свобода приходит нагая. Культура и рынок в 90-е».
Состоятся ли другие лекции цикла, неизвестно. Конкретную причину отмены Ельцин-центр не называет.
Александр Архангельский* часто приезжал в Екатеринбург с просветительскими мероприятиями. В июле этого года читатель Вечерних ведомостей стал свидетелем провокации на одном из них.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
Причём 7 ноября должен был начаться новый цикл лекций Александра Архангельского* «Бремя 90-х: искусство, политика, жизнь». Первая лекция называлась «Свобода приходит нагая. Культура и рынок в 90-е».
Состоятся ли другие лекции цикла, неизвестно. Конкретную причину отмены Ельцин-центр не называет.
Александр Архангельский* часто приезжал в Екатеринбург с просветительскими мероприятиями. В июле этого года читатель Вечерних ведомостей стал свидетелем провокации на одном из них.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
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