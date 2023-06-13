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Минюст РФ проверяет «Ельцин-центр» на предмет деятельности иноагента

13.29 Четверг, 15 июня 2023
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Министерство юстиции РФ начало проверку «Ельцин Центра» в Екатеринбурге на предмет деятельности иностранного агента.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра юстиции Олега Свириденко.

Отметим, что в попечительский совет «Ельцин Центра» входят руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Шевченко, министр обороны РФ Сергей Шойгу, полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и другие.

«Ельцин Центр» в Екатеринбурге не раз подвергался нападкам. Его предлагали включить в реестр иноагентов телеведущий Владимир Соловьев, актриса Мария Шукшина и кинорежиссер Никита Михалков. Тем не менее их предложения несколько лет игнорировались.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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