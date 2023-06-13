Минюст РФ проверяет «Ельцин-центр» на предмет деятельности иноагента

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Министерство юстиции РФ начало проверку «Ельцин Центра» в Екатеринбурге на предмет деятельности иностранного агента.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра юстиции Олега Свириденко.Отметим, что в попечительский совет «Ельцин Центра» входят руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Шевченко, министр обороны РФ Сергей Шойгу, полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и другие.«Ельцин Центр» в Екатеринбурге не раз подвергался нападкам. Его предлагали включить в реестр иноагентов телеведущий Владимир Соловьев, актриса Мария Шукшина и кинорежиссер Никита Михалков. Тем не менее их предложения несколько лет игнорировались.