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Минюст РФ проверяет «Ельцин-центр» на предмет деятельности иноагента
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Министерство юстиции РФ начало проверку «Ельцин Центра» в Екатеринбурге на предмет деятельности иностранного агента.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра юстиции Олега Свириденко.
Отметим, что в попечительский совет «Ельцин Центра» входят руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Шевченко, министр обороны РФ Сергей Шойгу, полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и другие.
«Ельцин Центр» в Екатеринбурге не раз подвергался нападкам. Его предлагали включить в реестр иноагентов телеведущий Владимир Соловьев, актриса Мария Шукшина и кинорежиссер Никита Михалков. Тем не менее их предложения несколько лет игнорировались.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра юстиции Олега Свириденко.
Отметим, что в попечительский совет «Ельцин Центра» входят руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Шевченко, министр обороны РФ Сергей Шойгу, полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и другие.
«Ельцин Центр» в Екатеринбурге не раз подвергался нападкам. Его предлагали включить в реестр иноагентов телеведущий Владимир Соловьев, актриса Мария Шукшина и кинорежиссер Никита Михалков. Тем не менее их предложения несколько лет игнорировались.
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